Αγγελική Νικολούλη: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της μητέρας της – Η φωτογραφία και το συγκινητικό μήνυμα

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει η Αγγελική Νικολούλη, η οποία “έχασε” τη μητέρα της. Όπως έγινε γνωστό, η ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε το Σάββατο (1/11), ενώ την Κυριακή είδε το φως της δημοσιότητας η δυσάρεστη είδηση. Σήμερα (3/11), η καταξιωμένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έκανε μία νέα ανάρτηση στο Instagram, η οποία ήταν αφιερωμένη στη μαμά της.

Στη δημοσίευση, η οποία έγινε με την μορφή του Instagram story, η Αγγελική Νικολούλη ανέβασε μία φωτογραφία της μητέρας της και έγραψε: «Καλό σου ταξίδι μανούλα μου».

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάρτησή της την Κυριακή, η αγαπημένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είχε μοιραστεί με το κοινό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της μαμάς της, στην οποία την βλέπουμε να μυρίζει ένα λουλούδι.

Το συγκινητικό στιγμιότυπο συνόδευσε με την λεζάντα: «Μανούλα μου… Έφυγες αθόρυβα μες στη νύχτα για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ’ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε.

Πώς έγινε και τα βρήκες ΕΣΥ με αυτόν που πολεμούσες τόσο καιρό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου λείπεις κοριτσάκι μου. Η απουσία σου με πληγώνει. Αν κάτι μαλακώνει τούτο τον πόνο, είναι η σκέψη ότι θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου. Τον Άγγελο και τον Διονύση. Τα παιδιά μας που χάσαμε. Ξέρω ότι θα είσαι ο φύλακας άγγελος τους.

Ξέρω ότι από κει πάνω θα φωτίζεις και το δικό μου το δρόμο. “Δεν πεθαίνουν καρδούλα μου αυτοί που αγαπάμε”. Αυτό μου έλεγες και αυτό κρατώ μες στην ψυχή μου. Καληνύχτα ΜΑΝΟΥΛΑ…».

