Αγγελική Νικολούλη: Το σπαρακτικό «αντίο» στην μητέρα της – «Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή – Θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Η Αγγελική Νικολούλη με την μητέρα της

Δύσκολες ώρες βιώνει η Αγγελική Νικολούλη, καθώς «έφυγε» από τη ζωή η πολυαγαπημένη της μητέρα, στην οποία είχε τεράστια αδυναμία.

Tο βράδυ της Κυριακής, η Αγγελική Νικολούλη αποχαιρέτησε τη μητέρα της, ανεβάζοντας στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της, την οποία συνόδευσε με ένα σπαρακτικό μήνυμα.

«Μανούλα μου…έφυγες αθόρυβα μες στη νύχτα για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι από το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε. Πως έγινε και τα βρήκες ΕΣΥ με αυτόν που πολεμούσες τόσο καιρό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου λείπεις κοριτσάκι μου. Η απουσία σου με πληγώνει. Αν κάτι μαλακώνει τούτο τον πόνο, είναι η σκέψη ότι θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου. Τον Άγγελο και τον Διονύση. Τα παιδιά μας που χάσαμε. Ξέρω ότι θα είσαι ο φύλακας άγγελος τους. Ξέρω ότι από κει πάνω θα φωτίζεις και το δικό μου το δρόμο. “Δεν πεθαίνουν καρδούλα μου αυτοί που αγαπάμε”. Αυτό μου έλεγες και αυτό κρατώ μες στην ψυχή μου. Καληνύχτα ΜΑΝΟΥΛΑ» έγραψε η Αγγελική Νικολούλη

Η ανάρτηση της Αγγελικής Νικολούλη

 

