«Βράζουν» τα Βορίζια: Ψάχνουν τα 3 αδέλφια ακόμη και στα… βουνά, διαβουλεύσεις για να παραδοθούν – Υπό αστυνομικό «κλοιό» η κηδεία της 56χρονης την Τρίτη

Ακόμη και σε βουνά, σπηλιές και μαντριά εντός και εκτός Ηρακλείου αναζητούν τα τρία αδέλφια εναντίον των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για το μακελειό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ άφαντα παραμένουν και τα όπλα από τα οποία έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες στην αιματηρή συμπλοκή. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι γίνονται διαβουλεύσεις με συγγενείς τους για να τους πείσουν να παραδοθούν και εκτιμάται ότι ίσως αυτό γίνει έως την Τετάρτη.

Το κλίμα στα Βορίζια «μυρίζει μπαρούτι» μετά το αιματοκύλισμα και το χωριό θυμίζει «φρούριο» λόγω της ισχυρής αστυνομικής παρουσίας υπό τον φόβο αντίποινων. Και όλα αυτά την ώρα που την Τρίτη (4/11) θα τελεστεί η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας που έχασε τη ζωή της κατά τον «καταιγισμό» πυροβολισμών.

Η κηδεία της θα γίνει υπό αστυνομικό κλοιό στο χωριό του συζύγου της, τον Αλικανό Χανίων. Η σορός της άτυχης νοσηλεύτριας θα βρίσκεται στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού από τις 12.00, η Εξόδιος Ακολουθία θα ψαλεί στις 14.00 και θα ακολουθήσει η ταφή. Τη Δευτέρα ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» όπου εργαζόταν η άτυχη γυναίκα, πραγματοποίησε τρισάγιο στη μνήμη της σε βαρύ κλίμα από τον άδικο χαμό της.

Στην κηδεία της 56χρόνης αναμένεται να παραστούν συγγενείς της από τα Βορίζια, ενώ αμφίβολο θεωρείται να βρεθεί στην κηδεία της μητέρας του ο ένας γιος της 56χρόνης ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

Οι αστυνομικές δυνάμεις θα έχουν αναπτυχθεί γύρω από την εκκλησία, δεδομένων και των καταγγελιών συγγενών της άτυχης γυναίκας ότι δέχονται απειλές.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, υπήρξε ένα τηλεφώνημα που ανέφερε άμεσες απειλές μετά την κηδεία της άτυχης γυναίκας. «Απειλούν πως θα μας πετάξουν χειροβομβίδες. Πως θα μας σκοτώσουν» αποκάλυψε η μητέρα της 56χρονης.

«Απειλές υπάρχουν. Εγώ δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι κανέναν. Έχω γυναίκα και παιδιά εδώ και θα κάτσω να προστατεύσω την οικογένειά μου. Με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν τους φοβάμαι» τόνισε ο αδελφός της 56χρονης.

Μιλώντας στο Mega, άλλος αδελφός της 56χρονης περιέγραψε ότι τη στιγμή του μακελειού, η αδελφή του μετέφερε πράγματα στο σπίτι με την αδελφή της για το μνημόσυνο του πατέρα τους. Βρέθηκε τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο και έχασε ακαριαία τη ζωή της από την αδέσποτη σφαίρα που δέχτηκε. Η μικρότερη αδελφή της γλίτωσε με έναν ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι.

«Αντί να κάνουμε μνημόσυνο για τον πατέρα μας, θα κάνουμε κηδεία για την αδελφή μας. Την Παρασκευή το βράδυ έγινε μία ανατίναξη σε ένα σπίτι που ετοιμαζόταν να στεγάσει μία οικογένεια. Το είχαν αγοράσει τα παιδιά, και προσπάθησαν να το ανακαινίσουν. Σε λίγες μέρες θα έμπαιναν μέσα. Την Παρασκευή έγινε μία έκρηξη, δεν ξέρουμε ποιος την έκανε. Πήραμε την αστυνομία για να το καταγράψει, ήρθαν κάποια στιγμή 2 αστυνομικοί και έκαναν καταγραφή. Ήρθαν μετά άλλοι δύο αστυνομικοί και μετά έφυγαν. Το πρωί, ενώ εμείς περιμέναμε ότι κάποιοι θα ερχόντουσαν λόγω της κατάστασης, τα πράγματα κάπως ηρεμήσανε. Μετά ήρθαν κάποιοι πυροτεχνουργοί. Έγινε η καταγραφή, και φεύγοντας τα παιδιά να κατέβουν στο σπίτι της μητέρας μου έγινε ό,τι έγινε» ανέφερε αρχικά.

«Το Σάββατο το πρωί, πριν συμβούν τα γεγονότα, εγώ ο ίδιος είχα κάνει απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την αστυνομία. Πήρα στο ΑΤ της περιοχής μου. Στο τηλέφωνο έβγαινε αυτοματοποιημένο μήνυμα που με παρέπεμπε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Προσπάθησα με πολλούς τρόπους μπας και αποφύγουμε την κατάσταση. Δεν είχαμε τις δυνάμεις, αυτοί που τις είχαν ήταν απόντες. Η αδελφή μου δεν πέθανε από ανακοπή αλλά από σφαίρα. Τα ανίψια μου απάντησαν όταν είδαν τη θεία τους κάτω. Η τραγωδία πρέπει να λήξει εδώ και να μη συνεχιστεί άλλο. Δεχτήκαμε απειλές σήμερα. Ότι θα μας εκτελέσουν όλους και ότι θα μας πετάξουν χειροβομβίδες. Μας το μετέφερε κάποιος» είπε.

Αναζητούν τους φυγάδες – Διαβουλεύσεις για να παραδοθούν

Τρία άτομα που κατά την αστυνομία συμμετείχαν στη συμπλοκή, αναζητούνται σε φαράγγια και διπλανά χωριά. Έχουν και οι τρεις ταυτοποιηθεί. Όλοι τους αδέλφια ενός από τους τραυματίες που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ. Και οι 5 κατηγορούμενοι έως τώρα είναι από την ίδια οικογένεια.

«Τρία άτομα τα οποία αναζητούνται, έχουν γίνει έρευνες και σε σπίτια συγγενών τους. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι συμμετείχαν και άλλα άτομα», σημείωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

«Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό» τόνισε η κα Δημογλίδου.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι φυγάδες, έχουν βρει καταφύγιο είτε σε συγγενείς είτε στην ύπαιθρο. Πιστεύουν ωστόσο ότι κάποια στιγμή, μη μπορώντας άλλο να μένουν κρυμμένοι, θα παραδοθούν. Έρευνες έγιναν και σήμερα σε συγγενικά τους σπίτια στο Ρέθυμνο, χωρίς να εντοπιστούν.

Στο αιματοκύλισμα φέρεται να εμπλέκονται και μέλη μίας τρίτης οικογένειας, που είχε συγγενική σχέση με την οικογένεια των κατηγορούμενων. Στο σπίτι ενός μέλους της βρέθηκε και μία από τις καραμπίνες που κατασχέθηκαν.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με την ΕΛ.ΑΣ για την παράδοση των τριών που ήδη έχουν επικοινωνήσει με δικηγόρους, από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, για να αναλάβουν την υπεράσπισή τους. Εκτιμάται ότι αυτό μπορεί να γίνει έως την Τετάρτη. «Για καλό τους ας παραδοθούν το συντομότερο δυνατόν. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε» σχολίασε αστυνομική πηγή.

Θρήνος στην κηδεία του 39χρονου

Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, τον 39χρονο που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια του μακελειού.

Πλήθος κόσμου έδωσε το ”παρών” στην κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι ενισχυμένες και παραταγμένες σε διάφορα σημεία του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές.

Το Σάββατο, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα, το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

«Πονοκέφαλος» η επόμενη ημέρα μετά το μακελειό

Σε αυτή τη φάση, πάντως, ο μεγάλος πονοκέφαλος της αστυνομίας είναι το πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά το μακελειό, καθώς και από τις δύο οικογένειες υπάρχει μεγάλη οργή και τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα αν υπάρξει η παραμικρή χαλάρωση από πλευράς Αρχών.

Η ΕΛ.ΑΣ. δεν αναμένει να υπάρχει άμεσα αποκλιμάκωση της οργής και ο φόβος για έναν νέο «κύκλο αίματος» είναι διάχυτος.

Για αρκετό διάστημα αναμένεται ότι στο χωριό θα είναι ανεπτυγμένες ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις: συνολικά 200 αστυνομικοί, εκ των οποίων οι 100-150 τοπικοί και οι υπόλοιποι από την Αθήνα.

Τα «βλέμματα» είναι στραμμένα και στο τι μέλλει γενέσθαι όταν ανοίξουν τα σχολεία τις επόμενες ημέρες, δεδομένου ότι τα παιδιά και των δύο αντίπαλων οικογενειών πηγαίνουν στο ίδιο.