«Εκρηκτική» η τηλεδιάσκεψη για τα ΕΛΤΑ: Απόσυρση του σχεδίου ζητούν βουλευτές της ΝΔ – Προσπάθεια κατευνασμού των «γαλάζιων» αντιδράσεων

«Εκρηκτικό» ήταν το κλίμα στην τηλεδιάσκεψη για το θέμα των ΕΛΤΑ με τους «γαλάζιους βουλευτές» να κάνουν λόγο για αιφνιδιασμό καθώς δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για το κλείσιμο καταστημάτων και με πολλούς εξ αυτών να ζητούν την απόσυρση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και την επανεξέταση του ζητήματος από μηδενική βάση.

Παρά το γεγονός ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ έκανε ένα βήμα πίσω μεταθέτοντας σε δεύτερη φάση το κλείσιμο 158 καταστημάτων σε πόλεις και κωμοπόλεις της Περιφέρειας και παρά το γεγονός ότι πολλά κυβερνητικά στελέχη παραδέχτηκαν ότι υπήρξε αστοχία στον επικοινωνιακό χειρισμό, η γκρίνια, η ένταση και η δυσαρέσκεια των βουλευτών που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, ήταν έκδηλες.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μαζί με τον διοικητή των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, Γιάννη Παπαχρήστου προσπάθησαν να κατευνάσουν τις «γαλάζιες» αντιδράσεις ενημερώνοντας τους βουλευτές για την αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ και δίνοντας εξηγήσεις για το τι συμβαίνει και τι θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, το κλίμα από την πλευρά των βουλευτών συνοψιζόταν στο ότι «τα ΕΛΤΑ δεν είναι ένας ιδιώτης που ανοιγοκλείνει καταστήματα. Θα έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί».

Οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στις περιφέρειες που εκλέγονται, καθώς δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως και αιφνιδιάστηκαν και οι ίδιοι, ενώ θεωρούν και χρήσιμα τα καταστήματα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και ιδίως των πιο ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ζητούν να μάθουν τα επόμενα βήματα, να ανοίξει διάλογος με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να επικοινωνηθεί με επιχειρήματα η απόφαση συρρίκνωσης του αριθμού των καταστημάτων των ΕΛΤΑ με τη λογική ότι το σχέδιο θα συμβάλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και όχι, όπως λένε οι βουλευτές, στον κατακερματισμό τους.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1: