«Εκρηκτική» η τηλεδιάσκεψη για τα ΕΛΤΑ: Απόσυρση του σχεδίου ζητούν βουλευτές της ΝΔ – Προσπάθεια κατευνασμού των «γαλάζιων» αντιδράσεων

Εύη Κατσώλη

πολιτική

ΕΛΤΑ
Φωτογραφία: Intime

«Εκρηκτικό» ήταν το κλίμα στην τηλεδιάσκεψη για το θέμα των ΕΛΤΑ με τους «γαλάζιους βουλευτές» να κάνουν λόγο για αιφνιδιασμό καθώς δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για το κλείσιμο καταστημάτων και με πολλούς εξ αυτών να ζητούν την απόσυρση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και την επανεξέταση του ζητήματος από μηδενική βάση.

Παρά το γεγονός ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ έκανε ένα βήμα πίσω μεταθέτοντας σε δεύτερη φάση το κλείσιμο 158 καταστημάτων σε πόλεις και κωμοπόλεις της Περιφέρειας και παρά το γεγονός ότι πολλά κυβερνητικά στελέχη παραδέχτηκαν ότι υπήρξε αστοχία στον επικοινωνιακό χειρισμό, η γκρίνια, η ένταση και η δυσαρέσκεια των βουλευτών που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, ήταν έκδηλες.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μαζί με τον διοικητή των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, Γιάννη Παπαχρήστου προσπάθησαν να κατευνάσουν τις «γαλάζιες» αντιδράσεις ενημερώνοντας τους βουλευτές για την αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ και δίνοντας εξηγήσεις για το τι συμβαίνει και τι θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, το κλίμα από την πλευρά των βουλευτών συνοψιζόταν στο ότι «τα ΕΛΤΑ δεν είναι ένας ιδιώτης που ανοιγοκλείνει καταστήματα. Θα έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί».

Οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στις περιφέρειες που εκλέγονται, καθώς δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως και αιφνιδιάστηκαν και οι ίδιοι, ενώ θεωρούν και χρήσιμα τα καταστήματα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και ιδίως των πιο ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ζητούν να μάθουν τα επόμενα βήματα, να ανοίξει διάλογος με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να επικοινωνηθεί με επιχειρήματα η απόφαση συρρίκνωσης του αριθμού των καταστημάτων των ΕΛΤΑ με τη λογική ότι το σχέδιο θα συμβάλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και όχι, όπως λένε οι βουλευτές, στον κατακερματισμό τους.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα παιδιά με εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες έχουν γονείς που έκαναν αυτά τα 9 πράγματα πριν ξεκινήσει το σχολείο

ΟΕΝΓΕ: Απαράδεκτη η κλήση σε προανάκριση των ψυχιάτρων των δημόσιων κλινικών της Αττικής

Η OpenAI «ψωνίζει» από Amazon με συμφωνία ύψους 38 δισ. δολαρίων

Στουρνάρας: Η οικονομία βρίσκεται σε δυναμική πορεία – Η ΤτΕ έχει προβεί σε δράσεις που εστιάζουν στην καλλιέργεια της χρημ...

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Αγνοούμενος σκύλος βρέθηκε 5 χρόνια αργότερα σε απόσταση 837 χιλιομέτρων από το σπίτι του
περισσότερα
21:08 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κέλλας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα μπει τάξη, τέλος τα αστεία – Θα προχωρήσουμε, χωρίς να υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος»

Είναι μονόδρομος να βάλουμε τάξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλουμε σύστημα διαφανές, δίκαιο και τεκμηριωμέ...
20:49 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Συναντήθηκε με το προσωπικό της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα – ΦΩΤΟ

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε σήμερα για πρώτη φορά με τα ...
20:29 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κικίλιας στον ΑΝΤ1: «Ευκαιρία να γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος» – ΒΙΝΤΕΟ

«Τεράστια ευκαιρία να γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιω...
20:22 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Γερουλάνος στην ΠΓ της ΚΟΕΣ ΠΑΣΟΚ: Πρέπει να βιαστούμε για να δείξουμε ότι φέρνουμε στην κοινωνία κάτι νέο, φρέσκο, δυναμικό

«Συνέδριο Αναγέννησης», με ανοιχτό, ηλεκτρονικό και δημόσιο μητρώο που θα δώσει και τη δυνατότ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς