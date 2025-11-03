Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ο Μέσι δεν είναι καλύτερος από εμένα – Δεν θέλω να είμαι ταπεινός»

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Κριστιάνο Ρονάλντο, Πορτογαλία
πηγή: EPA/JOSE SENA GOULAO

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε για άλλη μια φορά με τον Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν. Σε μια προεπισκόπηση της συνέντευξης, η οποία θα «κυκλοφορήσει» στις 4 Νοεμβρίου, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ τόνισε ότι ο Λιονέλ Μέσι δεν είναι καλύτερος παίκτης από αυτόν.

«Λένε ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από εσένα, εσύ τι πιστεύεις;» ρωτάει ο Πιρς Μόργκαν, με τον Κριστιάνο να απαντάει χωρίς δισταγμό: «Είναι ο Μέσι καλύτερος από μένα; Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Δεν θέλω να είμαι ταπεινός».

Ερωτήθηκε επίσης για το αν έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής πριν από μερικές εβδομάδες, απάντησε με χιούμορ: «Αυτό δεν είναι αλήθεια, έγινα δισεκατομμυριούχος πριν από πολλά χρόνια (γέλια)».

Όσον αφορά τα σχόλια του Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από τον Κριστιάνο, ο Πορτογάλος σταρ ήταν σαφής: «Δεν με ενοχλεί καθόλου».

Να σημειωθεί ότι πριν από τρία χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε ήδη δώσει συνέντευξη στον Μόργκαν στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», όπου ανακοίνωσε ότι θα έφευγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα παιδιά με εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες έχουν γονείς που έκαναν αυτά τα 9 πράγματα πριν ξεκινήσει το σχολείο

ΟΕΝΓΕ: Απαράδεκτη η κλήση σε προανάκριση των ψυχιάτρων των δημόσιων κλινικών της Αττικής

Η OpenAI «ψωνίζει» από Amazon με συμφωνία ύψους 38 δισ. δολαρίων

Στουρνάρας: Η οικονομία βρίσκεται σε δυναμική πορεία – Η ΤτΕ έχει προβεί σε δράσεις που εστιάζουν στην καλλιέργεια της χρημ...

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Αγνοούμενος σκύλος βρέθηκε 5 χρόνια αργότερα σε απόσταση 837 χιλιομέτρων από το σπίτι του
περισσότερα
18:27 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Προφορική συμφωνία με τον Κορόνα της Βαλένθια για τη θέση του τεχνικού διευθυντή

O διευθυντής ποδοσφαίρου της Βαλένθια, Μιγκέλ Άνχελ (Γκαρσία Πέρες-Ρολντάν) Κορόνα θα είναι-όπ...
17:27 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ε.Π.ΑΘΛ.Α για καταγγελίες Σούντγκρεν: «Υπάρχουν αναφορές για ύποπτο στοιχηματισμό στους συγκεκριμένους αγώνες – Ενήμερος ο αθλητικός εισαγγελέας»

Οι αναμετρήσεις του Βόλου με τον Πανσερραϊκό, στα πλέι άουτ του περσινού πρωταθλήματος της Sup...
13:30 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Super League: Kαταγγελία από τον Σούντγκρεν για στημένους αγώνες – «Μας είπαν στα αποδυτήρια “σήμερα δεν θα ακουμπήσετε την μπάλα”»

Συγκλονιστικές δηλώσεις έκανε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Βόλου και του Άρη για τα πλέι άουτ τη...
12:18 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Μαρινάκης: Οικονομική στήριξη σε φιλάθλους της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την επίθεση σε τρένο στο Λονδίνο

Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Ευάγγελος Μαρινάκης, δεσμεύτηκε να προσφέρει οικονομική βοήθ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς