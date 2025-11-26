Ρόδος: «Κατά το άνοιγμα του κουτιού απασφάλισε η περόνη της χειροβομβίδας» που σκότωσε τον 19χρονο – Το σπαρακτικό αντίο του πατέρα του

Θρήνος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από την τραγωδία σε πεδίο βολής της Ρόδου. Ένας 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης σκοτώθηκε και ένας 39χρονος επιλοχίας τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη, κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στη ρίψη χειροβομβίδων. Νέες πληροφορίες σε σχέση με τα σενάρια που εξετάζονται, αλλά και τα όσα φέρεται να είπε ο δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου νέου σχετικά με την ενημέρωση που είχε η τελευταία, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης, στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις Αφάντου Ρόδου, όταν ο στρατός πραγματοποιούσε εκπαιδευτική άσκηση με ρίψεις χειροβομβίδων. Ένας 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης στρατιώτης και ένας 39χρονος επαγγελματίας οπλίτης επιλοχίας μετέφεραν χειροβομβίδες και οπλισμό, όταν υπό άγνωστες συνθήκες μια χειροβομβίδα εξερράγη. Ο 19χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο.

«Θα ψάξουμε τα πάντα»

Ο 19χρονος καταγόταν από το Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης και βρισκόταν στη Ρόδο μόλις 2 ημέρες με μετάθεση. Ήταν γιος του διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου και της προϊσταμένης των ΚΕΠ στο Τυμπάκι. Η αδελφή του είναι αστυνομικός και υπηρετεί εκτός Κρήτης.

Ο πατέρας του, σε δηλώσεις στον ΑΝΤ1 ανέφερε ότι λίγη ώρα πριν από την τραγωδία είχε μιλήσει μαζί του. «Θα ψάξουμε τα πάντα. Φτάνω στη Ρόδο με το σύνολο του επιτελείου μου, νομικό και βαλλιστικό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν μπορώ να ξαναδώ το παιδί μου. Ήταν τόσο υπερήφανος που θα υπηρετούσε σε αυτό το στρατόπεδο, όπως και ο παππούς του».

Ο 39χρονος τραυματίας, πατέρας 2 παιδιών διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, σε κρίσιμη κατάσταση, όπου υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού διέταξε την διερεύνηση των συνθηκών, εξετάζοντας ακόμη και τα σενάρια ανθρώπινου λάθους λόγω ρουτίνας, της μη ασφαλούς μεταφοράς των χειροβομβίδων ή ακόμη και της αστοχίας υλικού, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

«Κατά την αποσφράγιση του κουτιού μεταφοράς με τις χειροβομβίδες φέρεται να αποσυνδέθηκε η περόνη της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ και τραυμάτισε βαρύτατα τον 39χρονο επιλοχία». Αυτή φέρεται να είναι η πληροφόρηση από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προς την οικογένεια, σχετικά με τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ, φυσικά, οι έρευνες συνεχίζονται, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Cretalive.

Όλα τα στοιχεία, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, παραπέμπουν σε ατύχημα, όμως και πάλι θα αξιολογηθούν και θα σταθμιστούν όλες οι πτυχές και όλες οι παράμετροι.

Πάντως, ο δικηγόρος της οικογένειας, κ. Γιώργος Κοκοσάλης, υπογράμμισε στο Cretalive ότι από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και του Στρατού υπάρχει συνεχής ροή πληροφόρησης και μετέφερε την αίσθησή του ότι υπάρχει σαφής πρόθεση και από μέρους τους για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, χωρίς την παραμικρή σκιά.

Την Παρασκευή η κηδεία του Ραφαήλ – Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του τραυματία

Ο 39χρονος τραυματίας ΕΠΟΠ Επιλοχίας μεταφέρθηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο 401, σύμφωνα με πληροφορίες του Star.

Το ίδιο μέσο ενημέρωσης αναφέρει πως ο τραυματίας είχε να αντιμετωπίσει και άλλον «Γολγοθά», καθώς ήταν κλειστό το αεροδρόμιο της Ρόδου, λόγω εργασιών και έτσι τον μετέφερε ελικόπτερο Super Puma από το νησί στην Κω και από εκεί αεροπλάνο του ΕΚΑΒ, στην Αθήνα. Ο ίδιος φαίνεται πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά έχει πολλά τραύματα από τα θραύσματα και έχει χάσει τμήμα του δεξιού του χεριού. Σημαντική σε κάθε περίπτωση αναμένεται να είναι και η μαρτυρία του.

Όσον αφορά τη σορό του 19χρονου Ραφαήλ, αυτή θα μεταφερθεί στην Κρήτη με C-130 το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Το σπαρακτικό αντίο του πατέρα του

Σε μια σπαρακτική ανάρτηση προχώρησε ο πατέρας του 19χρονου το απόγευμα της Τετάρτης, στη οποία έγραψε:

«Άλλη φωτογραφία ήθελα να σου βάλω

του γάμου σου αγάπη μου

Να χω χαρές να κάνω…

Γιε μου σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες αλλά δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες … καλή αντάμωση…….».

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ στη Ρόδο.

Το πένθος θα διαρκέσει από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Γενικό Επιτελείο Στρατού «κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος».