Μάριος Ηλιόπουλος: Τιμήθηκε για τη στήριξη της SEAJETS στις πυρκαγιές της Χίου

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μάριος Ηλιόπουλος, Seajets

Σε μια τελετή αφιερωμένη στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και στον απολογισμό της φετινής αντιπυρικής περιόδου ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος και η SEAJETS τιμήθηκαν από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, για τη σημαντική συμβολή τους στις επιχειρήσεις κατάσβεσης του 2025.

Η εταιρεία διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στις πυρκαγιές της Χίου, διαθέτοντας δύο πλοία αποκλειστικά για τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και δύο επιπλέον διερχόμενα πλοία, που μετέφεραν πυροσβεστικά οχήματα και ισχυρές δυνάμεις στο νησί, ενώ ανακοίνωσε και νέα δωρεά πυροσβεστικών οχημάτων προς το κράτος.

Ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος, Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της SEAJETS, στην σύντομη ομιλία του, σημείωσε ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια από το κράτος, αλλά και από όλους όσοι ενδιαφέρονται έμπρακτα.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε την πρόθεση της SEAJETS να δωρίσει πυροσβεστικά οχήματα στην πολιτεία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:Όλοι γνωρίζετε, ότι μία πυρκαγιά, όταν υπάρχει μία μικρή εστία, στο πρώτο λεπτό σβήνει με μία κανάτα νερό. Αν περάσει μισή ώρα, μπορεί να χρειάζονται πέντε πυροσβεστικά ή επτά πυροσβεστικά.

Για να μην είμαστε άδικοι, έχουν γίνει αρκετά σε σχέση με το παρελθόν. Καθαρίστηκαν πάρα πολλοί χώροι, έχει αλλάξει όλο το έργο της περιπολίας, το οποίο είναι τόσο σημαντικό για την πρόληψη και τόσο σημαντικό για την επιτήρηση. Η SEAJETS είναι δίπλα σε όλα τα νησιά -περί τα 50 νησιά- είτε προσφέρουμε επιβατικές υπηρεσίες, είτε όχι. Θεωρούσαμε μεγάλη μας ευθύνη να το κάνουμε αυτό και θα είμαστε πάντα δίπλα σας.

Κύριε υπουργέ, το δηλώνω εν όψει και της σημερινής αυτής παρουσίασης και τελετής, ότι η SEAJETS θα βοηθήσει και θα ενισχύσει τις δικές σας δυνάμεις, κάνοντας δωρεά και πυροσβεστικά οχήματα. Πρέπει να πιέσουμε όλοι, ο καθένας από το δικό του μετερίζι και ο καθένας με τον δικό του τρόπο, για μεγαλύτερη ακόμα προσπάθεια, για εκπαίδευση, για πρόληψη, για διαδικασίες κατάσβεσης, διότι δεν μπορούμε κάθε καλοκαίρι να τεστάρουμε την ανθεκτικότητα της χώρας και την ανθεκτικότητα του συστήματος…

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και είχε ως θέμα την παρουσίαση των έργων του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και τον Απολογισμό της Αντιπυρικής Περιόδου 2025.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μεγαλώσατε με ναρκισσιστή γονιό; Ειδικός αποκαλύπτει ποια είναι τα σημάδια και πώς να το αντιμετωπίσετε

Πρόγραμμα Health-IQ: Βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας

Επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Νοέμβριο: Ποια πιστώνονται την Παρασκευή

ΑΑΔΕ: Τι πρέπει να κάνουν 100.000 δικαιούχοι για την καταβολή επιστροφών και επιδοτήσεων

AgiBot A2: Ρομπότ διένυσε περπατώντας απόσταση 106 χιλιόμετρων και έσπασε το ρεκόρ Guinness – ΒΙΝΤΕΟ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον άνδρα στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:57 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Ξεκινούν κινητοποιήσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Χανιά

Ξεκινούν κινητοποιήσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Χανιά από την ερχόμενη Παρασκευή 28 Νοεμβρ...
20:42 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Λειψυδρία: Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» κηρύσσεται την Παρασκευή η Αθήνα – Αύριο η Πάτμος και η Λέρος

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού αναμένεται να κηρυχθούν την Πέμπτη η Πάτμος και η Λέρος λόγω ...
20:28 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Τροχαίο-σοκ στο Ναύπλιο: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών – ΦΩΤΟ

Ένα τροχαίο-σοκ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Ναύπλιο, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που ...
20:14 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Πού θα χτυπήσει η «Adel» τις επόμενες ώρες – Οι περιοχές στις οποίες θα εκδηλωθούν χαλαζοπτώσεις 

Η κακοκαιρία «Adel» συνεχίζει την επέλασή της, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες να εκδηλώνο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»