Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς: Απαίτηση για απόδοση ευθυνών χωρίς συγκάλυψη για το δυστύχημα

«Οργή και την αγανάκτηση για το νέο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση Πειραιά, όπου ένας συνάδελφός μας βρήκε τραγικό θάνατο εν ώρα εργασίας» εκφράζει με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς.

Και συνεχίζει η ανακοίνωση: «Το σημερινό γεγονός δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε μεμονωμένο. Είναι αποτέλεσμα της συστηματικής απαξίωσης των μέτρων ασφάλειας, της υποστελέχωσης, της έλλειψης επαρκούς εκπαίδευσης και της διαχρονικής αδιαφορίας της Διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ. Μ.Α.Ε. για τις πραγματικές συνθήκες στους χώρους εργασίας. Οι εργαζόμενοι καλούνται καθημερινά να παρέχουν την εργασία τους σε περιβάλλον που θυμίζει “ναρκοπέδιο”, και σήμερα πληρώσαμε ξανά το τίμημα με ανθρώπινη ζωή.

Απαιτούμε:

  • Άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση των συνθηκών του εργατικού ατυχήματος.
  • Απόδοση ευθυνών χωρίς καμία συγκάλυψη.
  • Αναστολή κάθε επικίνδυνης εργασίας μέχρι να εφαρμοστούν πραγματικά μέτρα ασφάλειας και όχι επικοινωνιακές “δέσμες μέτρων”.
  • Σαφές χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης της Διοίκησης με τις υποχρεώσεις της για προστασία προσωπικού.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα, ότι η Διοίκηση της εταιρείας και το αρμόδιο Υπουργείο θα μας βρουν απέναντι, αν δεν ληφθούν άμεσα ουσιαστικά μέτρα και αν επιχειρηθεί οποιαδήποτε υποβάθμιση ή συγκάλυψη των πραγματικών αιτιών του ατυχήματος.

Η Π.Ο.Σ. και Μ.Σ.Τ. επιφυλάσσεται για κάθε μορφή κινητοποίησης και κάθε νόμιμη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής σε όλες τις αρμόδιες αρχές, μέχρι να διασφαλιστεί, ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα πάει ξανά στη δουλειά του χωρίς να ξέρει, αν θα επιστρέψει».

Τέλος η Ομοσπονδία εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, τονίζοντας πως το χρέος μας απέναντί του είναι να μην επιτρέψουμε να χαθεί άλλη ζωή.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

