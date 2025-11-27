Συμφωνία Ουκρανίας – ΔΝΤ για νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας ύψους 8,2 δισ. δολαρίων

Συμφωνία Ουκρανίας – ΔΝΤ για νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας ύψους 8,2 δισ. δολαρίων

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανακοίνωσε την Πέμπτη (26/11) ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Κίεβο σχετικά με ένα νέο τετραετές πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία, ύψους 8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την υποστήριξη «μιας σειράς μακροοικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» που αποσκοπούν στην σταθεροποίηση της οικονομίας της χώρας η οποία έχει πληγεί από τον πόλεμο.

Αυτή η νέα συμφωνία, η οποία απομένει να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ, θα αντικαταστήσει προηγούμενο πρόγραμμα -ύψους άνω των 15 δισεκ. δολαρίων- που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2023, στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου διεθνούς πακέτου οικονομικής βοήθειας ύψους 122 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία με το ΔΝΤ καταδεικνύει την ανθεκτικότητα της ουκρανικής οικονομίας, παρά τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή, δήλωσε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο, η οποία δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

