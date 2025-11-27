ΗΠΑ: Οι Αρχές διευκρινίζουν ότι οι δυο εθνοφρουροί που χτυπήθηκαν από σφαίρες κοντά στον Λευκό Οίκο δεν είναι νεκροί

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται δύο μέλη της Εθνοφρουράς, τα οποία τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς το μεσημέρι της Πέμπτης, κοντά σε σταθμό του μετρό, σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο. Το περιστατικό προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές της Ουάσιγκτον, με τις δυνάμεις ασφαλείας να αποκλείουν την περιοχή.

Όπως ανακοίνωσαν ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και η δήμαρχος της Ουάσιγκτον Μίριελ Μπάουζερ, οι δύο στρατιωτικοί δέχθηκαν πυρά περίπου στις 14:15 τοπική ώρα (21:15 ώρα Ελλάδας). Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να τους κρατήσουν στη ζωή.

Οι πρώτες πληροφορίες προκάλεσαν σύγχυση, καθώς ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνιας, Πάτρικ Μόρισεϊ, είχε αρχικά δηλώσει πως οι τραυματίες είχαν χάσει τη ζωή τους. Ωστόσο, λίγο αργότερα ανασκεύασε, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο άνδρες βρίσκονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

We are now receiving conflicting reports about the condition of our two Guard members and will provide additional updates once we receive more complete information. Our prayers are with these brave service members, their families, and the entire Guard community. — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) November 26, 2025

Η ανακοίνωση του κυβερνήτη:

«Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνουμε ότι και τα δύο μέλη της Εθνικής Φρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια που πυροβολήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Ουάσινγκτον DC έχουν πεθάνει από τα τραύματά τους. Αυτοί οι γενναίοι κάτοικοι της Δυτικής Βιρτζίνια έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα τους.

Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις ομοσπονδιακές αρχές καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Όλη η πολιτεία μας πενθεί μαζί με τις οικογένειές τους, τους αγαπημένους τους και την κοινότητα της Εθνοφρουράς. Η Δυτική Βιρτζίνια δεν θα ξεχάσει ποτέ την υπηρεσία και τη θυσία τους και θα απαιτήσουμε πλήρη λογοδοσία για αυτή την φρικτή πράξη».

Οι δύο εθνοφρουροί χτυπήθηκαν από σφαίρες κοντά σε σταθμό του μετρό, σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, γύρω στις 14:15 τοπική ώρα (21:15 ώρα Ελλάδας). Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα, ενώ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της Μυστικής Υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν για την ασφάλεια του προεδρικού συγκροτήματος.

Τραμπ: Το κτήνος που πυροβόλησε τους δύο άνδρες θα πληρώσει ακριβά

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε για το αιματηρό περιστατικό: «Το κτήνος που το έκανε αυτό θα πληρώσει πολύ ακριβά». Ο ίδιος τόνισε πως ο δράστης νοσηλεύεται επίσης σε κρίσιμη κατάσταση και επανέλαβε ότι θα υπάρξει «παραδειγματική τιμωρία».



Η Αστυνομία της Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Ουάσιγκτον ανακοίνωσε λίγο αργότερα τη σύλληψη ενός υπόπτου. «Η περιοχή έχει ασφαλιστεί. Ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρά του.

🇺🇸WHITE HOUSE SECURITY EMERGENCY🚨 At least two National Guard members were shot near the White House, prompting a lockdown as Secret Service responded. Witnesses reported gunfire near Farragut West around 2:15, seeing a Guardsman fall as teams rushed to secure the area… https://t.co/vWfKbPx3nl pic.twitter.com/Q8JzPZcWdU — Info Room (@InfoR00M) November 26, 2025

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι «ο Λευκός Οίκος είναι ενήμερος και παρακολουθεί ενεργά αυτή την τραγική κατάσταση», επισημαίνοντας πως ο πρόεδρος ενημερώνεται συνεχώς για την εξέλιξη της υπόθεσης.

#WATCH Reports of a shooting near the Farragut West Metro Station in Downtown Washington, D.C., only about a mile from the White House, with casualties and fatalities including two members of the National Guard.#Washington #NationalGaurd #Shooting pic.twitter.com/gBImgIDCvL — Reality Index (@Reality_Index) November 26, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν πολλαπλούς πυροβολισμούς κοντά στον σταθμό Farragut West, μόλις ένα μίλι από τον Λευκό Οίκο, ενώ επικράτησε πανικός καθώς περαστικοί έτρεχαν να καλυφθούν. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, ενώ για λόγους ασφαλείας οι αρχές επέβαλαν προσωρινό lockdown στον προεδρικό χώρο.