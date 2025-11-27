Τσάμπι Αλόνσο: «Ο Ολυμπιακός μάς πίεσε πάρα πολύ, θα έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Τσάμπι Αλόνσο: «Ο Ολυμπιακός μάς πίεσε πάρα πολύ, θα έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς»

Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν έκρυψε τον σεβασμό του για τον Ολυμπιακό, μιλώντας με ιδιαίτερα θετικά λόγια για την εικόνα των «ερυθρόλευκων» μετά τη λήξη του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο. Ο Ισπανός τεχνικός αναγνώρισε την προσπάθεια και την αγωνιστική ποιότητα της ελληνικής ομάδας, τονίζοντας πως οι Πειραιώτες άξιζαν καλύτερη συγκομιδή βαθμών στη διοργάνωση.

«Ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ξέραμε ότι θα είναι μια δύσκολη έδρα και μια δύσκολη ομάδα», ανέφερε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, σημειώνοντας πως η ελληνική ομάδα στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων απέναντι σε έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο.

Συνεχίζοντας, ο Αλόνσο επισήμανε πως ο Ολυμπιακός δεν έχει αποτυπώσει στη βαθμολογία την πραγματική του αξία: «Ο Ολυμπιακός έχει λιγότερους βαθμούς απ’ όσους θα έπρεπε να έχει στη League Phase. Θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερους».

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε και στη δυσκολία του παιχνιδιού, τονίζοντας ότι η Ρεάλ χρειάστηκε να προσαρμοστεί για να φτάσει στη νίκη: «Μας πίεσε πάρα πολύ, μας έβαλε πίσω στο σκορ και μας ανάγκασε να βγάλουμε άλλα στοιχεία στο παιχνίδι μας. Μας πίεσε και στο τέλος, όμως δεν πιεστήκαμε από τον κόσμο – η Ρεάλ ξέρει να παίζει σε τέτοιες έδρες. Στο τέλος, αυτό που μετράει είναι η νίκη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μεγαλώσατε με ναρκισσιστή γονιό; Ειδικός αποκαλύπτει ποια είναι τα σημάδια και πώς να το αντιμετωπίσετε

Πρόγραμμα Health-IQ: Βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας

Πολεμικό Ναυτικό: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών

ΕΚΤ: «Καμπανάκι» για τις υψηλές αποτιμήσεις στις αγορές – Η προειδοποίηση για τα κρυπτονομίσματα

Google Play: Ανακοίνωσε τις καλύτερες Android εφαρμογές και παιχνίδια του 2025

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
02:22 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος της League Phase του Champions League – Τι χρειάζεται για να προκριθεί στην επόμενη φάση

Ο Ολυμπιακός πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώργιος Καραϊσκά...
01:55 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά των παικτών – Ευχαριστώ τον Τσάμπι Αλόνσο για τα καλά του λόγια»

Ικανοποιημένος από την εικόνα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίστηκε ο Χο...
00:40 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Champions League: «Απόλυτη» η Άρσεναλ, νύχτα «εφιάλτης» για την Λίβερπουλ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η Άρσεναλ συνεχίζει ακάθεκτη τη φετινή πορεία της στο Champions League, καθώς μετά το βράδυ τη...
00:25 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Τα highlights του αγώνα των Πειραιωτών κόντρα στην «βασίλισσα»

Ο Ολυμπιακός έδωσε μεγάλο παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»