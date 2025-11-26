Ζέτα Δούκα: Το μήνυμα για τα γενέθλιά της – «Τα κατάφερα καλά μέχρι στιγμής»

Ζέτα Δούκα
Τα γενέθλιά της είχε την Δευτέρα (24/11) που μας πέρασε η Ζέτα Δούκα. Η αγαπημένη ηθοποιός το μεσημέρι της Τετάρτης (26/11), έκανε μία νέα ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, σχετικά με την σημαντική εκείνη μέρα για την ίδια.

Η Ζέτα Δούκα στην δημοσίευσή της, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένα στιγμιότυπα από τα γενέθλιά της.

Σε αυτά, την βλέπουμε περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα, με την κόρη της φυσικά να πρωταγωνιστεί, τα οποία βρέθηκαν στο πλευρό της για να γιορτάσουν το σημαντικό αυτό γεγονός.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ζέτα Δούκα έχει γράψει: «Τη Δευτέρα 24/11 είχα τα γενέθλια μου! Αισίως έκλεισα τα 52, κοινώς τα κατάφερα καλά μέχρι στιγμής αφού έφτασα σε αυτή την ηλικία και είμαι υγιής (περισσότερο από ποτέ ολιστικά!) και επιμένω να κυνηγάω τα όνειρά μου σε αυτόν τον απρόβλεπτο και αλλόκοτο κόσμο.

Ήρθαν λοιπόν στο Bar-theater Doors όπου κάθε Δευτερότριτο παίζεται η παράσταση Vaginahood, όλοι όσοι ήθελαν να μου ευχηθούν από κοντά. Οικογένεια και φίλοι- συνεργάτες, νέοι και παλαιότεροι. Όλοι με τεράστια χαμόγελα, μεγάλες αγκαλιές και τις ωραιότερες ευχές του κόσμου. Κάποιοι μου έκαναν έκπληξη (για όσους με γνωρίζουν, δεν τα πάω πολύ καλά με τις εκπλήξεις αλλά επιμένουν κάποιοι να μου κάνουν- βλέπε ΑΝΑΣΑ..) κι άλλοι με είχαν ενημερώσει από νωρίς ότι θα καταφθάσουν με τούρτες (4 στον αριθμό!) και κεράκια για να μου τραγουδήσουν εν χορώ μετά το τέλος της παράστασης, γιατί τους είχα δηλώσει ρητά ότι δεν θέλω να γίνει επί σκηνής μπροστά στα μάτια των ανυποψίαστων θεατών.

Και παρόλο που -πάλι για όσους με γνωρίζουν- με αγχώνει να γιορτάζω και να εργάζομαι παράλληλα γιατί νιώθω ότι δεν κάνω τελικά καλά ούτε το ένα ούτε το άλλο- αυτό που μου άφησαν και φέτος τα γενέθλιά μου είναι η αίσθηση της πληρότητας και της ευγνωμοσύνης που προσφέρει η ειλικρινής αγάπη των ανθρώπων γύρω μου. Αυτών με τους οποίους συμπορεύομαι και συνδημιουργώ σε όλα τα επίπεδα- επαγγελματικό, κοινωνικό και προσωπικό. Κι ευτυχώς είναι αρκετοί, παρόλο που κάθε χρόνο προσθαφαιρούνται κάποιοι.

Σημασία έχει πάντα η ποιότητα των σχέσεων, η οποία για να αναδειχθεί χρειάζεται χρόνο και δοκιμασία. Και του χρόνου λοιπόν, έτσι και καλύτερα. Πάμε για ακόμη μια χρονιά γεμάτη παρέες, ήρεμες και δυναμικές στιγμές, επιτυχίες και -λίγες- δυσκολίες, σχέδια
εκπληρωμένα και καινούργια, και κυρίως – προϋπόθεση- να έχουμε ειρήνη και αρμονία έξωθεν κι έσωθεν. Σας ευχαριστώ για τις ευχές!».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zeta Douka (@zetadouka)

