Ανδρέας Γεωργίου: Η τρυφερή φωτογραφία με την τριών μηνών κόρη του – «Αυτές οι μικρές στιγμές…»

Τον περασμένο Αύγουστο η Σιμώνη Χριστοδούλου έφερε στον κόσμο την κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον Ανδρέα Γεωργίου. Το αγαπημένο ζευγάρι έχει μοιραστεί κάποια στιγμιότυπα από την ζωή του με το μωρό του, μέσα από τα προφίλ που διατηρεί στο Instagram. Ο επιτυχημένος σκηνοθέτης και ηθοποιός, πριν από λίγες ώρες έκανε μία νέα πολύ τρυφερή ανάρτηση στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Στην όμορφη δημοσίευση, ο Ανδρέας Γεωργίου ανέβασε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία τον βλέπουμε να κρατάει στην αγκαλιά του την κορούλα του, ενώ βρίσκονται στο μπάνιο.

Ο γνωστός καλλιτέχνης έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Αυτές οι μικρές στιγμές…».

Σε συνέντευξή του τον Σεπτέμβρη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, ο Ανδρέας Γεωργίου είχε εξομολογηθεί πως: «Είναι όλα τόσο πρωτόγνωρα, τόσο φοβιστικά, το άγχος είναι μεγάλο. Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει καλή επικοινωνία με τη σύζυγό μου».