Σιμώνη Χριστοδούλου: «Προέκυψε ένα θέμα υγείας, υπήρχε κίνδυνος αλλά αντιμετωπίστηκε»

Την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε η σύζυγος του Αντρέα Γεωργίου, Σιμώνη Χριστοδούλου στο Πρωινό και στη Δέσποινα Καμπούρη.

«Από άποψη δημοσιότητας, δεν είναι δύσκολο να συνυπάρχω με τον Αντρέα Γεωργίου. Έτσι τον γνώρισα, έτσι τον αγάπησα. Το πρώτο διάστημα της σχέσης μας κρυβόμασταν γιατί δε θέλαμε να πουλήσουμε κάτι, θέλαμε να το ζήσουμε» είπε αρχικά η Σιμώνη Χριστοδούλου.

«Το θέμα του γάμου και της οικογένειας δεν το είχαμε στο μυαλό μας. Μετά τον γάμο όμως, ήξερα ότι ήθελα παιδί. Η πρόταση γάμου έγινε σε ένα ταξίδι που κάναμε στην Αμερική. Ο Αντρέας ήθελε είχε ένα σχέδιο, ήθελε να πάμε στο Central Park, σε μια βάρκα μέσα στη λίμνη. Τελικά κάτσαμε σε κάτι βραχάκια στη λίμνη κι εκεί που καθόμασταν μου είπε να τραβήξω ένα βίντεο. Καθώς τραβάω το βίντεο – ανίδεη εγώ – βλέπω να βγαίνει από την κάμερα ένα δαχτυλίδι και λέω, “αποκλείεται”» αποκάλυψε.

«Γέννησα με φυσιολογικό τοκετό. Ήταν μαζί και ο Αντρέας και η μητέρα μου… Δεν ξέρω πόση αγάπη μπορεί να νιώσεις εκείνη τη στιγμή. Βλέπεις ένα μωρό και λες, “αυτό το μωρό έχει δημιουργηθεί μέσα μου, είναι ένα θαύμα”» ανέφερε.

«Είχα διάφορες δύσκολες στιγμές. Θυμάμαι μια συγκεκριμένη μέρα που δεν ήμουν καλά. Είχα ξυπνήσει από το πρωί, ήμουν πολύ κουρασμένη, άυπνη, έκλαιγα πάρα πολύ. Είχε αγχωθεί πολύ ο Αντρέας και μου έλεγε ότι πρέπει να βγω από το σπίτι να πάω μια βόλτα. Του έλεγα ότι δε θέλω, θέλω να ξεκουραστώ, αυτό χρειάζομαι…», είπε.

Τέλος, η Σιμώνη Χριστοδούλου αποκάλυψε και ένα πρόβλημα υγείας που πέρασε πριν από λίγο καιρό. «Προέκυψε και ένα θέμα υγείας. Αντιμετωπίστηκε. Υπήρχε ένας κίνδυνος, όμως ευτυχώς υπήρχε μια ομάδα εκεί που το αντιμετώπισε, όπως έπρεπε και όλα πήγαν πολύ καλά. Ο Αντρέας ανησύχησε πάρα πολύ. Είχε κρατήσει το παιδί η μαμά μου, και ο Αντρέας ήταν μαζί μου… Ως μπαμπάς είναι πολύ καλός, τα κάνει όλα…».