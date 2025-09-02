Ανδρέας Γεωργίου: Η συγκινητική φωτογραφία με την νεογέννητη κόρη του και το μήνυμα της Σιμώνης Χριστοδούλου – «Και κάπως έτσι γίναμε 3…»

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου, οι οποίοι τέλη Αυγούστου υποδέχτηκαν στον κόσμο την κόρη τους. Μάλιστα, το μωρό τους ήρθε στη ζωή λίγες ημέρες πριν από την πρώτη επέτειο του γάμου τους, κάνοντας την 1η Σεπτεμβρίου ακόμα πιο όμορφη για το ζευγάρι. Η make-up artist και νέα μητέρα, με αφορμή τον 1 χρόνο που συμπλήρωσε παντρεμένη με τον ηθοποιό και σεναριογράφο, προχώρησε σε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Η Σιμώνη Χριστοδούλου στην ανάρτησή της κοινοποίησε δύο τρυφερά στιγμιότυπα, τα οποία περιγράφουν με πολύ ρομαντικό τρόπο τον τελευταίο 1 χρόνο της.

Η πρώτη φωτογραφία είναι από τον γάμο της με τον Ανδρέα Γεωργίου. Σε αυτή, βλέπουμε το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό αμέσως μετά το Μυστήριο. Στο δεύτερο στιγμιότυπο, το οποίο έχει τραβήξει η ίδια, απεικονίζεται ο ηθοποιός στο κρεβάτι τους, να κρατάει την λίγων ημερών κόρη τους και να την ταΐζει.

«Και κάπως έτσι γίναμε 3. Happy Anniversary baby», αναφέρει η Σιμώνη Χριστοδούλου στη λεζάντα της δημοσίευσής της.