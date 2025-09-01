Ανδρέας Γεωργίου σε Σιμώνη Χριστοδούλου: «Κάθε μέρα σε ερωτεύομαι πιο πολύ…» – Η ανάρτηση για την επέτειο του γάμου τους

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ανδρέας Γεωργίου Σιμώνη Χριστοδούλου
Φωτογραφία: Instagram/simoni.chr

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (1/9) ημέρα για τον Ανδρέα Γεωργίου και την Σιμώνη Χριστοδούλου, καθώς το αγαπημένο ζευγάρι γιορτάζει την πρώτη επέτειο του γάμου του. Ο επιτυχημένος ηθοποιός και σεναριογράφος πριν από λίγη ώρα έκανε μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, με την μορφή του story, προκειμένου να εκφράσει τον θαυμασμό του και τον έρωτά του για την γυναίκα του.

Υπενθυμίζεται ότι η Σιμώνη Χριστοδούλου τέλη Αυγούστου έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά τους, την κόρη τους.

Στο σημερινό του story, ο Ανδρέας Γεωργίου δημοσίευσε μία φωτογραφία της συζύγου του, από την περίοδο της εγκυμοσύνης της και έγραψε: «Είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής σου! Κάθε μέρα σε ερωτεύομαι πιο πολύ! Είσαι ο βράχος μου! Χαρούμενη επέτειος αγάπη μου! Ένα χρόνο και πάμε…».

Στην ανάρτηση με την οποία ο ηθοποιός είχε γνωστοποιήσει την γέννηση του παιδιού του, ανέφερε στη λεζάντα: «Σήμερα, καθώς κρατώ στην αγκαλιά μου το μικρό μας θαύμα, νιώθω μια απέραντη ευγνωμοσύνη. Η γυναίκα μου, με τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της, έφερε στη ζωή μας το πιο πολύτιμο δώρο. Σε κάθε πόνο, σε κάθε στιγμή αγωνίας, η καρδιά της χτύπαγε για εμάς.

Αγάπη μου, είσαι η ηρωίδα μου, η πηγή της ζωής και της αγάπης. Αυτό το ταξίδι είναι μόνο η αρχή και μαζί θα δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα.

Ευχαριστώ που με έκανες μέρος αυτού του θαύματος. Σήμερα, έχω μάθει ότι η αγάπη μπορεί να έχει πολλές μορφές, αλλά η δική σου είναι η πιο δυνατή από όλες. Σε αγαπώ βαθιά και ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί αυτή τη νέα περιπέτεια».

 

22:18 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

