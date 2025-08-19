Ανδρέας Γεωργίου για την Σιμώνη Χριστοδούλου: «Ήταν μικρή… Έπρεπε να ζήσει κάποια πράγματα, ενώ εγώ είχα να παλέψω με τους δαίμονές μου»

Στη σχέση τους και στα στάδια που πέρασε η μεταξύ του γνωριμία αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου. Το αγαπημένο ζευγάρι της showbiz έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και τον Νίκο Γεωργιάδη.

Εσύ, Σιμώνη, πότε κατάλαβες ότι ο Ανδρέας είναι ο άνθρωπος της ζωής σου;

Σιμώνη: Και εγώ από τότε το είχα καταλάβει, ότι η σχέση μας θα έχει μέλλον. Τον έβλεπα που με παρατηρούσε διαφορετικά αλλά και εγώ ταυτόχρονα έβλεπα αυτό που ήθελα.

Και πότε είπατε ότι «τώρα πορευόμαστε μαζί»;

Ανδρέας: Έπειτα από αρκετό καιρό. Είμαστε μαζί επτά χρόνια, ήταν 21 όταν ξεκινήσαμε. Υπήρχαν διαστήματα που ήμασταν χωρισμένοι, δεν είχαμε καθόλου επαφή.

Σιμώνη: Δουλεύαμε όμως μαζί.

Ανδρέας: Γιατί είμαστε και επαγγελματίες. Από την πλευρά μου ήξερα ότι η Σιμώνη ήταν μικρή και έπρεπε να ζήσει κάποια πράγματα. Και εγώ είχα να παλέψω με τους δικούς μου δαίμονες αλλά ήξερε τι συνέβαινε και μου έδινε τον χώρο μου. Ήρθαμε ξανά κοντά κάποια στιγμή που ήμασταν σε άλλες καταστάσεις σε προσωπικό επίπεδο. Ήταν Αύγουστος και βρεθήκαμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο φιλικά. Δηλαδή γίναμε πολύ καλοί φίλοι, για να καταλάβουμε ότι θέλουμε να είμαστε μαζί.

Σιμώνη: Γιατί τότε κατάλαβε ο ένας τον άλλο καλύτερα.

Ήξερες όμως ότι τα συναισθήματα δεν θα έμεναν μόνο εκεί.

Ανδρέας: Και οι δύο το ξέραμε. Ήταν αμοιβαίο.