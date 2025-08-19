Μπρατάκος: «Ειρήνη με ισχυρές εγγυήσεις σημαίνει ανάπτυξη με προοπτική – Το  ΕΒΕΑ ενισχύει τις οικονομικές συνεργασίες με την Ουκρανία»

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, πραγματοποίησε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ουκρανίας, κ. Gennadiy Chyzhykov. Μετά τη συνομιλία τους ο κ. Μπρατάκος δήλωσε τα εξής:

«Στη σημερινή μας επικοινωνία επιβεβαιώσαμε ότι μια αξιόπιστη διπλωματική πορεία για τον τερματισμό της σύρραξης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα είχε πολλαπλά θετικά αποτελέσματα για την παγκόσμια οικονομία: σταθερότερες τιμές ενέργειας, ομαλότερες εφοδιαστικές αλυσίδες και καλύτερο επενδυτικό κλίμα. Ευχή και προσδοκία όλων μας είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας να είναι ουσιαστικές και δεσμευτικές, ώστε να οδηγήσουν σε μια μακρά περίοδο ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν έντονο ενδιαφέρον να ενισχύσουν τις οικονομικές σχέσεις με την Ουκρανία και να συμβάλουν ενεργά στην οικονομική της αναγέννηση—από υποδομές και ενέργεια μέχρι αγροδιατροφή, κατασκευές, τεχνολογία και υπηρεσίες. Το ΕΒΕΑ είναι έτοιμο να στηρίξει έμπρακτα αυτήν την προσπάθεια: να διευκολύνει B2B επαφές, επιχειρηματικές αποστολές και ενημέρωση για ευκαιρίες συνεργασίας και χρηματοδότησης, πάντα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων και της διαφάνειας. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνουμε από κοινού με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ουκρανίας Business Forum & B2B meetings μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών εταιρειών, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στη φετινή ΔΕΘ.

Ειρήνη με ισχυρές εγγυήσεις σημαίνει ανάπτυξη με προοπτική. Αυτή είναι η κοινή μας επιδίωξη».