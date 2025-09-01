Χρύσα Κατσαρίνη: «Ο πατέρας μου έχει μία εικοσαετία να επικοινωνήσει μαζί μου…»

Η Χρύσα Κατσαρίνη μέσα στα χρόνια έχει μιλήσει σε συνεντεύξεις της για την κακοποίηση που είχε υποστεί ως παιδί από τον πατέρα της. Μάλιστα, καλεσμένη τον Μάιο στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά, είχε περιγράψει την ημέρα που η ίδια και η μητέρα της τον εγκατέλειψαν. Σε ανάρτηση που έκανε το πρωί της Δευτέρας (1/9) στον λογαριασμό της στο X, αναφέρθηκε στο γεγονός πως ο γονέας της έχει να επικοινωνήσει μαζί της 20 χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κωμικός στην δημοσίευσή της χρησιμοποίησε την λέξη «ghosting», με την οποία περιγράφουμε την ξαφνική διακοπή κάθε επικοινωνίας με κάποιον, χωρίς καμία προειδοποίηση.

Στην ανάρτησή της, η Χρύσα Κατσαρίνη έγραψε: «Δεν με τρομάζει το ghosting. Γιατί ο πατέρας μου έχει μία εικοσαετία να επικοινωνήσει μαζί μου. “Έφαγα” το ultimate ghosting. Άλλοι “τρώνε” ghosting από ανθρώπους με τους οποίους μιλάνε 2 μήνες και μένα με ghostαρει ο άνθρωπος που είναι βιολογικά κατασκευασμένος να μ’ αγαπάει. Ποιος να μου πει τι;».

Σε συνέντευξή της στο «Στούντιο 4» τον Απρίλιο του 2025, η Χρύσα Κατσαρίνη είχε εξηγήσει ότι: «Είχα τρομερή θέληση για δουλειά και έλεγα θα κάνω τρεις δουλειές αρκεί να κάνω και αυτή, αν μπορώ να βιοπορίζομαι με τις άλλες και να κάνω αυτή για μένα και την ψυχή μου. Έφτασα στο σημείο να βιοπορίζομαι από τη δουλειά που λατρεύω με όλο μου το είναι. Αυτή η δύναμη πηγάζει, ίσως από το ότι με έδερνε ο πατέρας μου. Πάντως θεωρώ ότι όταν έχεις περάσει μία τόσο δύσκολη παιδική ηλικία, μετά σε τρομάζουν διαφορετικά πράγματα, δηλαδή το να βιοποριστώ δεν ήταν ένα μεγάλο μου άγχος γιατί ήξερα ότι θα βρω δουλειά ό,τι κι αν γίνει. Έχω δουλέψει σε άσχετες δουλειές».