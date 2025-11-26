Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα από το Βελιγράδι, καθώς γνώρισε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80, χάνοντας έτσι την κορυφή της βαθμολογίας στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν πλέον ρεκόρ 8-5 έπειτα από 13 αγωνιστικές και βρίσκονται στην ισοβαθμία με αρκετές ομάδες που κυνηγούν τις πρώτες θέσεις.

Την ίδια ώρα, η Αρμάνι Μιλάνο σημείωσε σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 88-102 και ανεβαίνοντας στο 7-6. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και η Μονακό, η οποία συνέτριψε την Αναντολού Εφές με 102-66, δείχνοντας την ανωτερότητά της στο παρκέ του Πριγκιπάτου.

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της βραδιάς, η Μπαρτσελόνα πήρε τη νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν με 88-78, κλείνοντας έτσι τη 13η αγωνιστική με τον καλύτερο τρόπο για τους Καταλανούς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:

• Dubai Basketball – Παρί 90-89

• Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 66-64

• Ζάλγκιρις – Μπασκόνια 82-67

• Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ 74-75

• Παναθηναϊκός – Παρτίζαν 91-69

• Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 90-67

• Μακάμπι – Αρμάνι Μιλάνο 88-102

• Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80

• Μονακό – Εφές 102-66

• Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν 88-78

Η βαθμολογία μετά από 13 αγώνες:

• Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4

• Ερυθρός Αστέρας 9-4

• Παναθηναϊκός 9-4

• Ζάλγκιρις 8-5

• Μονακό 8-5

• Ολυμπιακός 8-5

• Βαλένθια 8-5

• Φενέρμπαχτσε 8-5

• Μπαρτσελόνα 8-5

• Ρεάλ Μαδρίτης 7-6

• Αρμάνι Μιλάνο 7-6

• Βίρτους Μπολόνια 6-7

• Ντουμπάι BC 6-7

• Παρί 5-8

• Αναντολού Εφές 5-8

• Μπάγερν 5-8

• Μπασκόνια 4-9

• Παρτίζαν 4-9

• Μακάμπι 3-10

• Βιλερμπάν 3-10

Η 14η αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 4 και 5 Δεκεμβρίου, με αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, όπως το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, το Παναθηναϊκός – Βαλένθια και το Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα, που αναμένεται να κρίνουν πολλά για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Πρόγραμμα 14ης αγωνιστικής:

• 4/12

– 19:15 Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης

– 20:00 Ζάλγκιρις – Μακάμπι

– 20:30 Μονακό – Παρί

– 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν

– 21:15 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

– 21:45 Παρτίζαν – Μπάγερν Μονάχου

5/12