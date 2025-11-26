Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα από το Βελιγράδι, καθώς γνώρισε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80, χάνοντας έτσι την κορυφή της βαθμολογίας στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν πλέον ρεκόρ 8-5 έπειτα από 13 αγωνιστικές και βρίσκονται στην ισοβαθμία με αρκετές ομάδες που κυνηγούν τις πρώτες θέσεις.
Την ίδια ώρα, η Αρμάνι Μιλάνο σημείωσε σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 88-102 και ανεβαίνοντας στο 7-6. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και η Μονακό, η οποία συνέτριψε την Αναντολού Εφές με 102-66, δείχνοντας την ανωτερότητά της στο παρκέ του Πριγκιπάτου.
Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της βραδιάς, η Μπαρτσελόνα πήρε τη νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν με 88-78, κλείνοντας έτσι τη 13η αγωνιστική με τον καλύτερο τρόπο για τους Καταλανούς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:
• Dubai Basketball – Παρί 90-89
• Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 66-64
• Ζάλγκιρις – Μπασκόνια 82-67
• Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ 74-75
• Παναθηναϊκός – Παρτίζαν 91-69
• Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 90-67
• Μακάμπι – Αρμάνι Μιλάνο 88-102
• Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80
• Μονακό – Εφές 102-66
• Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν 88-78
Η βαθμολογία μετά από 13 αγώνες:
• Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4
• Ερυθρός Αστέρας 9-4
• Παναθηναϊκός 9-4
• Ζάλγκιρις 8-5
• Μονακό 8-5
• Ολυμπιακός 8-5
• Βαλένθια 8-5
• Φενέρμπαχτσε 8-5
• Μπαρτσελόνα 8-5
• Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
• Αρμάνι Μιλάνο 7-6
• Βίρτους Μπολόνια 6-7
• Ντουμπάι BC 6-7
• Παρί 5-8
• Αναντολού Εφές 5-8
• Μπάγερν 5-8
• Μπασκόνια 4-9
• Παρτίζαν 4-9
• Μακάμπι 3-10
• Βιλερμπάν 3-10
Η 14η αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 4 και 5 Δεκεμβρίου, με αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, όπως το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, το Παναθηναϊκός – Βαλένθια και το Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα, που αναμένεται να κρίνουν πολλά για τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Πρόγραμμα 14ης αγωνιστικής:
• 4/12
– 19:15 Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης
– 20:00 Ζάλγκιρις – Μακάμπι
– 20:30 Μονακό – Παρί
– 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν
– 21:15 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
– 21:45 Παρτίζαν – Μπάγερν Μονάχου
5/12
- – 21:00 Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα
- – 21:15 Παναθηναϊκός – Βαλένθια
- – 21:30 Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο
- – 21:30 Βίρτους Μπολόνια – Dubai Basketball