Σαλαμίνα: Η 46χρονη προσπάθησε να κάνει το «τέλειο έγκλημα» – Έστελνε μηνύματα στο κινητό της πεθεράς της για να καλύψει τα ίχνη της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαλαμίνα, δολοφονία, νύφη

Το τέλειο έγκλημα προσπάθησε να κάνει η 46χρονη, που δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της, στο σπίτι της στη Σαλαμίνα. Μετά το έγκλημα, η ίδια κάλυψε τα ίχνη της, δημιούργησε άλλοθι και στη συνέχεια έστελνε μηνύματα στο κινητό του θύματος, στα οποία έλεγε «μαμά τι κανείς, πού είσαι».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Mega, τα μηνύματα αυτά εστάλησαν λίγες ώρες αφού την είχε δολοφονήσει. Ένα μήνυμα που έστειλε η 46χρονη στην πεθερά της, συγκεκριμένα έγραφε: «Μαμά καλημέρα, θέλεις να πιούμε καφέ;». Με εν λόγω μήνυμα, φαίνεται πως η 46χρονη ήθελε να χτίσει άλλοθι απέναντι στους αστυνομικούς, για την στιγμή που θα την καλούσαν και αυτή, με τη σειρά της, να καταθέσει.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και 2 κλήσεις στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης από το κινητό της 46χρονης. Αυτό φέρεται να έγινε το μεσημέρι και στη συνέχεια, όταν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας άρχισαν να ανησυχούν, αφού εκείνη δεν απαντούσε, αποφάσισαν να πάνε από κοινού στο σπίτι της.

Η 46χρονη, η οποία ήταν εθισμένη στον τζόγο, ήταν η πρώτη που έφτασε στο σημείο, στο σπίτι όπου έγινε η στυγερή δολοφονία και εντόπισε την άτυχη γυναίκα νεκρή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Σαλαμίνα, δολοφονία

Κυνική και ανέκφραστη έφτασε στα δικαστήρια – Επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα

Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, μετά την άφιξή της στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά. Σε βάρος της έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Πάντως, η ίδια έφτασε στα δικαστήρια κυνική και ανέκφραστη, ενώ επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία δεν αντιλαμβανόταν, ούτε έλεγε ότι έχει όταν είχε κατέβει υποψήφια με την Χρυσή Αυγή. Για τουλάχιστον έναν μήνα έπαιζε «θέατρο» στους ανθρώπους της.

Η έφοδος στο σπίτι της και οι υποψίες του συζύγου της

Μάλιστα, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, την Δευτέρα, πριν ομολογήσει η γυναίκα, έκαναν έφοδο στο σπίτι του ζευγαριού και της 46χρονης φυσικά για να εντοπίσουν τυχόν ευρήματα.  Αυτή η έρευνα δεν προχώρησε, καθώς στη συνέχεια προέκυψε και η ομολογία της 46χρονης.

Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες, ακόμα και ο ίδιος της ο άνδρας άρχισε να την υποψιάζεται, καθώς η 46χρονη του έλεγε ότι ‘«οι αστυνομικοί από στιγμή σε στιγμή, θα μας μπλέξουν οικογενειακώς στην υπόθεση της δολοφονίας».

Τα κρίσιμα λάθη 

Τα στοιχεία που έχουν προκύψει προκαλούν σοκ, καθώς τρία κρίσιμα λάθη της 46χρονης φαίνεται πως οδήγησαν στην ταυτοποίησή της.

Το σημαντικότερο αφορά την κάμερα στο εσωτερικό του σπιτιού της 75χρονης, την οποία η δράστιδα φέρεται να απενεργοποίησε μέσω εφαρμογής στο κινητό της, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το μικρόφωνο. Έτσι καταγράφηκε ηχητικό ντοκουμέντο διάρκειας περίπου 35 λεπτών, στο οποίο ακούγεται το θύμα να εκλιπαρεί για τη ζωή του και λίγο πριν ξεψυχήσει να λέει το «Πάτερ ημών».

Από το ηχητικό προκύπτει ότι η ηλικιωμένη δεν είχε αντιληφθεί ποιος κρυβόταν πίσω από την κουκούλα, καθώς η 46χρονη φορούσε μπλουζάκι με κουκούλα και μιλούσε ψιθυριστά, αλλοιώνοντας τη φωνή της. Το θύμα νόμιζε ότι είχε απέναντί της άνδρα, κάτι που διαψεύδει τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης ότι φοβήθηκε πως πως την αναγνώρισε.

Υπενθυμίζεται πως η 46χρονη έχει αναφέρει στους αστυνομικούς ότι προχώρησε στην πράξη επειδή φοβήθηκε πως η πεθερά της θα την αναγνώριζε.

Σαλαμίνα δολοφόνος

Ο διάλογος της ηλικιωμένης με τη νύφη της την ώρα της δολοφονίας

Το Mega παρουσιάζει τη συνομιλία που ακούγεται στο ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές.

  • 46χρονη νύφη: (με βαριά φωνή) Πού είναι τα λεφτά, δώσε μου τα λεφτά!
  • 75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό.
  • 46χρονη νύφη: Πού είναι τα λεφτά;
  • 75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε.
  • 46χρονη νύφη: …
  • 75χρονη πεθερά: Αγόρι μου δεν έχεις μάνα;
  • 46χρονη νύφη: …
  • 75χρονη πεθερά: Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω…

Σαλαμίνα, δολοφονία

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μεγαλώσατε με ναρκισσιστή γονιό; Ειδικός αποκαλύπτει ποια είναι τα σημάδια και πώς να το αντιμετωπίσετε

Πρόγραμμα Health-IQ: Βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας

Πολεμικό Ναυτικό: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών

ΕΚΤ: «Καμπανάκι» για τις υψηλές αποτιμήσεις στις αγορές – Η προειδοποίηση για τα κρυπτονομίσματα

Google Play: Ανακοίνωσε τις καλύτερες Android εφαρμογές και παιχνίδια του 2025

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:08 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Τρεις συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά – Αναζητείται και τέταρτο άτομο

Τέσσερις συνολικά κατηγορούμενοι έχουν προκύψει από την προανάκριση που διενήργησε το Αστυνομι...
22:33 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Εκδόσεις Ψυχογιός: «Τρολάρουν» τον Αλέξη Τσίπρα με Χάρι Πότερ – «Αν με 33 χιλ. αντίτυπα έχεις διατελέσει πρωθυπουργός, με 1,5 εκατ. ρίχνεις κυβέρνηση»

Με μία χιουμοριστική ανάρτηση στο Facebook, οι Εκδόσεις Ψυχογιός «τρολάρουν» το νέο βιβλίο του...
22:20 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Ρόδος: «Κατά το άνοιγμα του κουτιού απασφάλισε η περόνη της χειροβομβίδας» που σκότωσε τον 19χρονο – Το σπαρακτικό αντίο του πατέρα του

Θρήνος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από την τραγωδία σε πεδίο βολής της Ρόδου. Ένας 19χρονος επαγγελ...
21:41 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Η κακοκαιρία Adel «σφυροκοπά» την Κέρκυρα: Ποτάμια οι δρόμοι και προβλήματα στην κυκλοφορία – Ήχησε το 112

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν αυτή την ώρα τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, με πλημμυρικά φαιν...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»