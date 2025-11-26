Σαλαμίνα: Η 46χρονη προσπάθησε να κάνει το «τέλειο έγκλημα» – Έστελνε μηνύματα στο κινητό της πεθεράς της για να καλύψει τα ίχνη της

Το τέλειο έγκλημα προσπάθησε να κάνει η 46χρονη, που δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της, στο σπίτι της στη Σαλαμίνα. Μετά το έγκλημα, η ίδια κάλυψε τα ίχνη της, δημιούργησε άλλοθι και στη συνέχεια έστελνε μηνύματα στο κινητό του θύματος, στα οποία έλεγε «μαμά τι κανείς, πού είσαι».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Mega, τα μηνύματα αυτά εστάλησαν λίγες ώρες αφού την είχε δολοφονήσει. Ένα μήνυμα που έστειλε η 46χρονη στην πεθερά της, συγκεκριμένα έγραφε: «Μαμά καλημέρα, θέλεις να πιούμε καφέ;». Με εν λόγω μήνυμα, φαίνεται πως η 46χρονη ήθελε να χτίσει άλλοθι απέναντι στους αστυνομικούς, για την στιγμή που θα την καλούσαν και αυτή, με τη σειρά της, να καταθέσει.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και 2 κλήσεις στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης από το κινητό της 46χρονης. Αυτό φέρεται να έγινε το μεσημέρι και στη συνέχεια, όταν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας άρχισαν να ανησυχούν, αφού εκείνη δεν απαντούσε, αποφάσισαν να πάνε από κοινού στο σπίτι της.

Η 46χρονη, η οποία ήταν εθισμένη στον τζόγο, ήταν η πρώτη που έφτασε στο σημείο, στο σπίτι όπου έγινε η στυγερή δολοφονία και εντόπισε την άτυχη γυναίκα νεκρή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Κυνική και ανέκφραστη έφτασε στα δικαστήρια – Επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα

Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, μετά την άφιξή της στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά. Σε βάρος της έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Πάντως, η ίδια έφτασε στα δικαστήρια κυνική και ανέκφραστη, ενώ επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία δεν αντιλαμβανόταν, ούτε έλεγε ότι έχει όταν είχε κατέβει υποψήφια με την Χρυσή Αυγή. Για τουλάχιστον έναν μήνα έπαιζε «θέατρο» στους ανθρώπους της.

Η έφοδος στο σπίτι της και οι υποψίες του συζύγου της

Μάλιστα, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, την Δευτέρα, πριν ομολογήσει η γυναίκα, έκαναν έφοδο στο σπίτι του ζευγαριού και της 46χρονης φυσικά για να εντοπίσουν τυχόν ευρήματα. Αυτή η έρευνα δεν προχώρησε, καθώς στη συνέχεια προέκυψε και η ομολογία της 46χρονης.

Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες, ακόμα και ο ίδιος της ο άνδρας άρχισε να την υποψιάζεται, καθώς η 46χρονη του έλεγε ότι ‘«οι αστυνομικοί από στιγμή σε στιγμή, θα μας μπλέξουν οικογενειακώς στην υπόθεση της δολοφονίας».

Τα κρίσιμα λάθη

Τα στοιχεία που έχουν προκύψει προκαλούν σοκ, καθώς τρία κρίσιμα λάθη της 46χρονης φαίνεται πως οδήγησαν στην ταυτοποίησή της.

Το σημαντικότερο αφορά την κάμερα στο εσωτερικό του σπιτιού της 75χρονης, την οποία η δράστιδα φέρεται να απενεργοποίησε μέσω εφαρμογής στο κινητό της, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το μικρόφωνο. Έτσι καταγράφηκε ηχητικό ντοκουμέντο διάρκειας περίπου 35 λεπτών, στο οποίο ακούγεται το θύμα να εκλιπαρεί για τη ζωή του και λίγο πριν ξεψυχήσει να λέει το «Πάτερ ημών».

Από το ηχητικό προκύπτει ότι η ηλικιωμένη δεν είχε αντιληφθεί ποιος κρυβόταν πίσω από την κουκούλα, καθώς η 46χρονη φορούσε μπλουζάκι με κουκούλα και μιλούσε ψιθυριστά, αλλοιώνοντας τη φωνή της. Το θύμα νόμιζε ότι είχε απέναντί της άνδρα, κάτι που διαψεύδει τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης ότι φοβήθηκε πως πως την αναγνώρισε.

Υπενθυμίζεται πως η 46χρονη έχει αναφέρει στους αστυνομικούς ότι προχώρησε στην πράξη επειδή φοβήθηκε πως η πεθερά της θα την αναγνώριζε.

Ο διάλογος της ηλικιωμένης με τη νύφη της την ώρα της δολοφονίας

Το Mega παρουσιάζει τη συνομιλία που ακούγεται στο ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές.