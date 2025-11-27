Τραγωδία στην Φλώρινα: Θανατηφόρο τροχαίο στο Πλατύ με δύο νεκρούς

Τραγωδία το βράδυ της Τετάρτης (26 Νοεμβρίου 2025) στην εθνική οδό Φλώρινας – Αγίου Γερμανού Πρεσπών, στο ύψος της κοινότητας Πλατέος, όταν ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 19:00, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα, που σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ήταν αλλοδαποί εργάτες της περιοχής, τραυματίστηκαν θανάσιμα από την ανατροπή του αυτοκινήτου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας Φλώρινας, οι οποίοι ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου διακόπηκε προσωρινά για την απομάκρυνση του οχήματος και τη διενέργεια αυτοψίας.