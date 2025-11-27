Ηρακλής Τσουζίνοφ: «Αν έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα στο μόντελινγκ και την υποκριτική, θα κατέληγα στο δεύτερο πλέον»

Ο Ηρακλής Τσουζίνοφ έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό, μέσα από την συμμετοχή του στον τρίτο κύκλο του «GNTM», στο οποίο μάλιστα είχε πάρει τη νίκη. Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (26/11), εξομολογήθηκε πως αν έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στο μόντελινγκ και την υποκριτική θα επέλεγε το δεύτερο, με το οποίο ασχολείται επίσης πλέον, και εξήγησε τον λόγο. Ακόμα, μίλησε για το κομμάτι της πατρότητας και δήλωσε πως είναι «χαζομπαμπάς».

Σχετικά με το μόντελινγκ και την υποκριτική, ο Ηρακλής Τσουζίνοφ είπε πως: «Αν έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα στο μόντελινγκ και την υποκριτική, νομίζω ότι πιο πολύ θα κατέληγα στην υποκριτική πλέον, γιατί είναι ένας αχανής χώρος. Όσο περισσότερο το ψάχνω, τόσο περισσότερο μαθαίνω ότι έχω να ψάξω και άλλο. Ενώ το μόντελινγκ έχει ένα ταβάνι. Οπότε νομίζω ότι θα επιλέξω την υποκριτική. Γενικά η ελληνική αγορά δεν είναι μεγάλη, οπότε είναι λίγο περιορισμένα τα πράγματα».

Μιλώντας για το σημαντικό κεφάλαιο της πατρότητας, το μοντέλο και ηθοποιός εξήγησε ότι: «Το ότι έγινα μπαμπάς, είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου. Μέχρι τώρα είμαι χαζομπαμπάς. Δεν έχω δει τον εαυτό μου σε μια πιο αυστηρή πτυχή, το έχω προσπαθήσει αλλά δεν μου βγαίνει. Οπότε μάλλον θα είμαι χαζομπαμπάς για πάντα και η Νάσια θα πρέπει να αναλάβει το αυστηρό κομμάτι!».