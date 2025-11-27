Σίριλ Ραμαφόσα: Λυπηρή η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μην προσκληθεί η Νότια Αφρική στην επόμενη σύνοδο της G20

Enikos Newsroom

διεθνή

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόσα, χαρακτήρισε «λυπηρή» την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει τη χώρα του από τις εργασίες της G20 το 2026, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τοποθέτηση του Ραμαφόσα ήρθε το βράδυ της Τετάρτης, λίγες ώρες μετά τη δημόσια ανακοίνωση του Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Νοτιοαφρικανού προέδρου, η στάση της Ουάσιγκτον προκαλεί απογοήτευση, καθώς κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνόδου της G20 στη Νότια Αφρική δεν υπήρξε καμία επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. Η προεδρία του διεθνούς φόρουμ, όπως αναφέρεται, παραδόθηκε σε αξιωματούχο της πρεσβείας των ΗΠΑ στη χώρα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη χαμηλή διπλωματική εκπροσώπηση.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι η Νότια Αφρική δεν θα λάβει πρόσκληση για τη σύνοδο του 2026, εξηγώντας πως η Ουάσιγκτον αποφάσισε να μποϊκοτάρει τη φετινή διοργάνωση. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η απόφαση συνδέεται με όσα αποκάλεσε «φρικιαστικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» εις βάρος των Αφρικάνερ, δηλαδή των λευκών γαιοκτημόνων της χώρας.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι νοτιοαφρικανικές αρχές «για να το πούμε ωμά, σκοτώνουν λευκούς» και προχώρησε ακόμη περισσότερο, κατηγορώντας τη Νότια Αφρική ότι επιχειρεί “γενοκτονία”. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και διεθνώς, καθώς θεωρήθηκαν βαθιά προσβλητικές και αβάσιμες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

03:55 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Ιράκ: Επίθεση με drone σε κοίτασμα αερίου στο Κουρδιστάν – Μαζικές διακοπές ρεύματος

Επίθεση με drone σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε εγκατάσταση εξόρυξης και διαμετακόμισης φ...
03:10 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Οι Αρχές διευκρινίζουν ότι οι δυο εθνοφρουροί που χτυπήθηκαν από σφαίρες κοντά στον Λευκό Οίκο δεν είναι νεκροί

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται δύο μέλη της Εθνοφρουράς, τα οποία τραυματίστηκαν από πυροβο...
02:40 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Wall Street Journal: Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Σανάε Τακαΐτσι να χαμηλώσει τους τόνους στο θέμα της Ταϊβάν

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά αυτή την εβδομάδα ...
02:07 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

New York Times: Εντολή σε Αμερικανούς διπλωμάτες να ασκήσουν πίεση σε Ευρώπη και άλλες χώρες για το μεταναστευτικό

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έδωσε εντολή στους Αμερικανούς διπλωμάτες που υπ...
