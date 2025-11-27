Σίριλ Ραμαφόσα: Λυπηρή η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μην προσκληθεί η Νότια Αφρική στην επόμενη σύνοδο της G20

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόσα, χαρακτήρισε «λυπηρή» την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει τη χώρα του από τις εργασίες της G20 το 2026, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τοποθέτηση του Ραμαφόσα ήρθε το βράδυ της Τετάρτης, λίγες ώρες μετά τη δημόσια ανακοίνωση του Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Νοτιοαφρικανού προέδρου, η στάση της Ουάσιγκτον προκαλεί απογοήτευση, καθώς κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνόδου της G20 στη Νότια Αφρική δεν υπήρξε καμία επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. Η προεδρία του διεθνούς φόρουμ, όπως αναφέρεται, παραδόθηκε σε αξιωματούχο της πρεσβείας των ΗΠΑ στη χώρα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη χαμηλή διπλωματική εκπροσώπηση.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι η Νότια Αφρική δεν θα λάβει πρόσκληση για τη σύνοδο του 2026, εξηγώντας πως η Ουάσιγκτον αποφάσισε να μποϊκοτάρει τη φετινή διοργάνωση. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η απόφαση συνδέεται με όσα αποκάλεσε «φρικιαστικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» εις βάρος των Αφρικάνερ, δηλαδή των λευκών γαιοκτημόνων της χώρας.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι νοτιοαφρικανικές αρχές «για να το πούμε ωμά, σκοτώνουν λευκούς» και προχώρησε ακόμη περισσότερο, κατηγορώντας τη Νότια Αφρική ότι επιχειρεί “γενοκτονία”. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και διεθνώς, καθώς θεωρήθηκαν βαθιά προσβλητικές και αβάσιμες.

