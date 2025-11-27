Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος της League Phase του Champions League – Τι χρειάζεται για να προκριθεί στην επόμενη φάση

Ο Ολυμπιακός πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όμως δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα με 4-3, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, ρυθμό και ανατροπές. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν ψυχή και θέληση μέσα στο γήπεδο, ωστόσο τα αμυντικά λάθη τους στοίχισαν ακριβά, αφήνοντάς τους με μόλις δύο βαθμούς έπειτα από πέντε αγωνιστικές στη League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της, δημιούργησε ευκαιρίες και κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε, χωρίς όμως να μπορέσει να πάρει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας. Η ήττα αυτή τη διατηρεί στην 33η θέση της συνολικής βαθμολογίας της League Phase, με 2 βαθμούς, γεγονός που δυσκολεύει πολύ τα πράγματα ενόψει της συνέχειας.

Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν, ο δρόμος προς την πρόκριση στην τελική 24άδα μοιάζει πλέον ανηφορικός. Την περσινή χρονιά, η τελευταία ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκ άουτ, η Μπριζ, συγκέντρωσε 11 βαθμούς, ενώ ακόμη και η Ντίναμο Ζάγκρεμπ, που είχε φτάσει στους ίδιους, αποκλείστηκε λόγω ισοβαθμίας. Το παράδειγμα αυτό δείχνει πόσο υψηλά είναι τα στάνταρ στη φετινή διοργάνωση και πόσο δύσκολο έργο έχουν μπροστά τους οι Πειραιώτες.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοπό να τα παρατήσει. Η προσοχή πλέον στρέφεται στα τελευταία και πιο κρίσιμα ματς, όπου μόνο οι νίκες μπορούν να αλλάξουν την πορεία του στη διοργάνωση. Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ γνωρίζουν ότι χρειάζεται αντεπίθεση διαρκείας για να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους και να κλείσουν τη φάση των ομίλων με αξιοπρέπεια και πίστη στο πλάνο.

Η συνέχεια είναι δύσκολη και απαιτητική. Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν πρώτα στο Καζακστάν, όπου στις 9 Δεκεμβρίου (17:30) θα αντιμετωπίσουν την Καϊράτ Αλμάτι. Ακολουθεί το εντός έδρας ματς με τη Λεβερκούζεν στις 20 Ιανουαρίου (22:00), ενώ η αυλαία της League Phase θα πέσει στο Άμστερνταμ, απέναντι στον Άγιαξ, στις 28 Ιανουαρίου (22:00). Οι αγώνες αυτοί θα κρίνουν αν ο Ολυμπιακός μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα και να παραμείνει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Τα αποτελέσματα των αγώνων του Ολυμπιακού

Αγώνας Αποτέλεσμα Ολυμπιακός – Πάφος 0-0 Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1 Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1 Ολυμπιακός – Ρεάλ 3-4

Το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών του Ολυμπιακού