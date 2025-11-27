Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος της League Phase του Champions League – Τι χρειάζεται για να προκριθεί στην επόμενη φάση

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος της League Phase του Champions League – Τι χρειάζεται για να προκριθεί στην επόμενη φάση

Ο Ολυμπιακός πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όμως δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα με 4-3, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, ρυθμό και ανατροπές. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν ψυχή και θέληση μέσα στο γήπεδο, ωστόσο τα αμυντικά λάθη τους στοίχισαν ακριβά, αφήνοντάς τους με μόλις δύο βαθμούς έπειτα από πέντε αγωνιστικές στη League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της, δημιούργησε ευκαιρίες και κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε, χωρίς όμως να μπορέσει να πάρει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας. Η ήττα αυτή τη διατηρεί στην 33η θέση της συνολικής βαθμολογίας της League Phase, με 2 βαθμούς, γεγονός που δυσκολεύει πολύ τα πράγματα ενόψει της συνέχειας.

Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν, ο δρόμος προς την πρόκριση στην τελική 24άδα μοιάζει πλέον ανηφορικός. Την περσινή χρονιά, η τελευταία ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκ άουτ, η Μπριζ, συγκέντρωσε 11 βαθμούς, ενώ ακόμη και η Ντίναμο Ζάγκρεμπ, που είχε φτάσει στους ίδιους, αποκλείστηκε λόγω ισοβαθμίας. Το παράδειγμα αυτό δείχνει πόσο υψηλά είναι τα στάνταρ στη φετινή διοργάνωση και πόσο δύσκολο έργο έχουν μπροστά τους οι Πειραιώτες.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοπό να τα παρατήσει. Η προσοχή πλέον στρέφεται στα τελευταία και πιο κρίσιμα ματς, όπου μόνο οι νίκες μπορούν να αλλάξουν την πορεία του στη διοργάνωση. Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ γνωρίζουν ότι χρειάζεται αντεπίθεση διαρκείας για να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους και να κλείσουν τη φάση των ομίλων με αξιοπρέπεια και πίστη στο πλάνο.

Η συνέχεια είναι δύσκολη και απαιτητική. Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν πρώτα στο Καζακστάν, όπου στις 9 Δεκεμβρίου (17:30) θα αντιμετωπίσουν την Καϊράτ Αλμάτι. Ακολουθεί το εντός έδρας ματς με τη Λεβερκούζεν στις 20 Ιανουαρίου (22:00), ενώ η αυλαία της League Phase θα πέσει στο Άμστερνταμ, απέναντι στον Άγιαξ, στις 28 Ιανουαρίου (22:00). Οι αγώνες αυτοί θα κρίνουν αν ο Ολυμπιακός μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα και να παραμείνει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Τα αποτελέσματα των αγώνων του Ολυμπιακού

Αγώνας Αποτέλεσμα
Ολυμπιακός – Πάφος 0-0
Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1
Ολυμπιακός – Ρεάλ 3-4

Το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών του Ολυμπιακού

Ημερομηνία Αγώνας Ώρα
Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 17:30
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 22:00
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 Άγιαξ – Ολυμπιακός 22:00

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μεγαλώσατε με ναρκισσιστή γονιό; Ειδικός αποκαλύπτει ποια είναι τα σημάδια και πώς να το αντιμετωπίσετε

Πρόγραμμα Health-IQ: Βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας

Πολεμικό Ναυτικό: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών

ΕΚΤ: «Καμπανάκι» για τις υψηλές αποτιμήσεις στις αγορές – Η προειδοποίηση για τα κρυπτονομίσματα

Google Play: Ανακοίνωσε τις καλύτερες Android εφαρμογές και παιχνίδια του 2025

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:55 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά των παικτών – Ευχαριστώ τον Τσάμπι Αλόνσο για τα καλά του λόγια»

Ικανοποιημένος από την εικόνα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίστηκε ο Χο...
01:40 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Τσάμπι Αλόνσο: «Ο Ολυμπιακός μάς πίεσε πάρα πολύ, θα έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς»

Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν έκρυψε τον σεβασμό του για τον Ολυμπιακό, μιλώντας με ιδιαίτερα θετικά λόγ...
00:40 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Champions League: «Απόλυτη» η Άρσεναλ, νύχτα «εφιάλτης» για την Λίβερπουλ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η Άρσεναλ συνεχίζει ακάθεκτη τη φετινή πορεία της στο Champions League, καθώς μετά το βράδυ τη...
00:25 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Τα highlights του αγώνα των Πειραιωτών κόντρα στην «βασίλισσα»

Ο Ολυμπιακός έδωσε μεγάλο παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»