Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Τα highlights του αγώνα των Πειραιωτών κόντρα στην «βασίλισσα»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ο Ολυμπιακός έδωσε μεγάλο παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ και έληξε με ήττα 3-4 για τους «ερυθρόλευκους». Η ομάδα του Πειραιά μπήκε στο γήπεδο με ενέργεια, βρήκε πρώτο γκολ και έδειξε ότι μπορούσε να σταθεί ισάξια απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης.

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Την κοίταξε στα μάτια, αλλά έφυγε με άδεια χέρια

Η Ρεάλ απάντησε με τρία γκολ και ανέτρεψε το σκορ, όμως ο Ολυμπιακός δεν παράτησε το παιχνίδι ούτε στιγμή. Οι Πειραιώτες μείωσαν σε 2-4, επέμειναν μέχρι το τέλος και πέτυχαν τρίτο γκολ, δείχνοντας πως μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και στην ισοφάριση. Το ματς είχε γρήγορο ρυθμό, πολλές φάσεις και επτά συνολικά τέρματα.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης από το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

