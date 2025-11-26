Θοδωρής Μαραντίνης: Η απάντηση για την προσωπική του ζωή – «Σίγουρα δεν είμαι καλόγερος»

Τον Θοδωρή Μαραντίνη συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών, σε έξοδό του την Τρίτη (25/11). Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, στη διάρκεια των δηλώσεών του ρωτήθηκε και για την προσωπική του ζωή. Ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε πως είναι πάρα πολύ καλά, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «σίγουρα δεν είμαι καλόγερος».

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε αρχικά για το αν είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή, να ερωτευτεί ξανά, ο Θοδωρής Μαραντίνης απάντησε: «Σίγουρα δεν είμαι έτοιμος να μην το κάνω! Είμαι πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι επιτέλους είμαι πολύ καλά και εύχομαι σε όλους να έχουν μία αντίστοιχη διάθεση».

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν είναι σε σχέση, ο τραγουδιστής είπε με χιούμορ: «Βρε πονηρούλη! Σίγουρα δεν είμαι καλόγερος».