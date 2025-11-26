Η πιο τυχερή ημέρα του Δεκεμβρίου για κάθε ζώδιο – «Τα όνειρά σας πραγματοποιούνται»

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για κάθε ζώδιο τον Δεκέμβριο του 2025. Δεν υπάρχουν συντομεύσεις ή παρακάμψεις στην πορεία προς την αφθονία. Τυχερές στιγμές ή ευκαιρίες μπορούν να προκύψουν, αλλά όσο περισσότερο επενδύετε στα όνειρά σας, τόσο περισσότερο θα συμβαίνουν αυτές οι καταστάσεις.

Το σύμπαν δεν είναι στατικό, ανταποκρίνεται στην ενέργειά σας. Ο τελευταίος μήνας του 2025 ξεκινά με την Πανσέληνο στους Διδύμους στις 4 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να αρπάξετε μια νέα ευκαιρία ή μια δουλειά, ή μπορεί επιτέλους να αποφασίσετε να επενδύσετε στα όνειρά σας και να κυνηγήσετε αυτό που επιθυμείτε.

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει σε ορθή πορεία στους Ιχθύες για την τελική του φάση σε αυτή τη ζωή στις 10 Δεκεμβρίου, μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2026, κάτι που αφορά την εκπλήρωση όσων έχετε επενδύσει από το 2011.

Ένα έντονο κύμα ενέργειας του Αιγόκερου έρχεται στα μέσα του μήνα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι επίσης ώρα να μπείτε στην ουσία των πραγμάτων. Ο Αιγόκερως επενδύει και εργάζεται για αυτό που επιθυμεί, και εσείς θα καθοδηγηθείτε να κάνετε το ίδιο, ξεκινώντας στις 15 Δεκεμβρίου, καθώς ο Άρης εισέρχεται σε αυτό το γήινο ζώδιο.

Μετά από αυτή την αλλαγή στο τι σας παρακινεί, τρεις άλλοι πλανήτες θα μετακινηθούν στον Αιγόκερω τις επόμενες εβδομάδες, προσθέτοντας σε αυτή την ένταση και οδηγώντας στο στεφανωτό (stellium) του Αιγόκερου που ξεκινά το 2026.

H πιο τυχερή ημέρα κάθε ζωδίου τον Δεκέμβριο:

Κριός: Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου

Ταύρος: Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου

Δίδυμος: Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου

Καρκίνος: Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου

Λέων: Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου

Παρθένος: Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου

Ζυγός: Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου

Σκορπιός: Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου

Τοξότης: Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου

Αιγόκερως: Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου

Υδροχόος: Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου

Ιχθύς: Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου

Κριός: Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου

Πιστέψτε στη δύναμη των προθέσεών σας, αγαπητοί Κριοί. Την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου, η Νέα Σελήνη στον Τοξότη θα ανατείλει, προσκαλώντας σας να θέσετε μια πρόθεση για ένα νέο ξεκίνημα.

Αυτή είναι μια ισχυρή στιγμή για να αξιοποιήσετε την ενέργεια εκδήλωσης των ονείρων σας και να εστιάσετε σε αυτό που ελπίζετε να επιτύχετε κατά τη διάρκεια αυτού του νέου σεληνιακού κύκλου. Αν και είναι ο τελευταίος μήνας του 2025, αυτός ο σεληνιακός κύκλος θα ολοκληρωθεί το 2026, οπότε πρέπει να αρχίσετε να εστιάζετε σε αυτό που θέλετε να φέρει αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή σας.

Η ενέργεια του Τοξότη ενθαρρύνει θέματα γύρω από την αφθονία, τον πλούτο, την πνευματικότητα και την καριέρα σας, οπότε οτιδήποτε ελπίζετε να ξεκινήσετε μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια αυτής της όμορφης Νέας Σελήνης.

Ταύρος: Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου

Σας δίνεται το πράσινο φως από το σύμπαν, αγαπητοί Ταύροι. Πρέπει να πιστέψετε στον εαυτό σας και στην ικανότητά σας να αναλάβετε δράση για αυτό που θέλετε στη ζωή σας.

Ο Δεκέμβριος θα χτίσει προς μια μνημειώδη αλλαγή στη ζωή σας, και καθώς ο Άρης μπαίνει στον Αιγόκερω τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου, ενθαρρύνεστε να κάνετε αυτό το πρώτο βήμα. Καθ’ όλη τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων, τέσσερις άλλοι πλανήτες θα μετακινηθούν στον Αιγόκερω, πράγμα που σημαίνει ότι καθώς ξεκινά το 2026, θα υπάρχει ένα stellium (όταν τρεις ή περισσότεροι πλανήτες συγκεντρώνονται σε ένα μόνο ζώδιο ή έναν οίκο του χάρτη κάποιου) σε αυτό το προσανατολισμένο στην επιτυχία γήινο ζώδιο.

Ο Αιγόκερως κυβερνά τον οίκο της τύχης σας, οπότε μην προσπεράσετε αυτή την απίστευτη ενέργεια. Σκεφτείτε τις επιθυμίες ή τις ιδέες για τις οποίες δεν έχετε δράσει, και αρχίστε να κάνετε ένα σχέδιο για να προχωρήσετε με τους στόχους σας.

Ολόκληρο το σύμπαν συσπειρώνεται πίσω σας αυτόν τον μήνα, βοηθώντας σας να έχετε την πιο τυχερή σας νέα χρονιά μέχρι τώρα.

Δίδυμος: Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου

Επιστρέψτε εκεί από όπου ξεκινήσατε, αγαπητοί Δίδυμοι. Η επιστροφή εκεί που βρίσκεστε δεν σημαίνει πισωγυρίσματα ή ότι πρέπει να επαναλάβετε μαθήματα, αλλά ότι πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το μονοπάτι στο οποίο βρίσκεστε οδηγεί στα όνειρα που κάποτε είχατε για τη ζωή σας.

Ο Ποσειδώνας θα επιστρέψει σε ορθή πορεία στους Ιχθύες την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου, πυροδοτώντας μια ισχυρή περίοδο στον τομέα της καριέρας σας. Με τον Κρόνο να έχει γυρίσει σε ορθή πορεία στο ίδιο υδάτινο ζώδιο στις 27 Νοεμβρίου, πρέπει να ξέρετε ότι επιτέλους θα δείτε επαγγελματική επιτυχία και τιμές να έρχονται.

Ο Ποσειδώνας εισήλθε για πρώτη φορά στους Ιχθύες το 2011 και ο Κρόνος έκανε τη μεγάλη του είσοδο το 2023. Αναλογιστείτε τη διαδικασία στην οποία βρίσκεστε επαγγελματικά από τότε, και χρησιμοποιήστε αυτή την τελική επιστροφή στους Ιχθύες όχι μόνο για να επιτύχετε επιτυχία, αλλά για να ξέρετε ότι πραγματικά κάνετε τη διαφορά με όλους τους τρόπους που πάντα ελπίζατε.

Καρκίνος: Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου

Το σύμπαν ανταμείβει όσους δεν εγκαταλείπουν, αγαπητοί Καρκίνοι. Παρόλο που είχατε κάθε λόγο να τα παρατήσετε ή να νιώσετε ότι το νέο σας ξεκίνημα δεν επρόκειτο να συμβεί ποτέ, όλα ήταν μέρος της διαδικασίας. Πρέπει να εργαστείτε για να διατηρήσετε την ελπίδα για το ταξίδι σας και να συνεχίσετε να έχετε πίστη σε αυτό που προσπαθείτε να πετύχετε.

Έχει φανεί σαν μια διαδικασία “ή ταν ή επί τας” τα τελευταία χρόνια, με τόσα πολλά να αλλάζουν δραματικά στη ζωή σας. Θα λάβετε επιτέλους απαντήσεις καθώς ο Ποσειδώνας επιστρέφει σε ορθή πορεία στους Ιχθύες την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου.

Η ενέργεια των Ιχθύων κυβερνά τον τομέα της τύχης σας, της αφθονίας και των μελλοντικών σας ονείρων. Με αυτή να είναι η τελική φάση του Ποσειδώνα στους Ιχθύες από τώρα έως τις 26 Ιανουαρίου 2026, σημαίνει ότι εισέρχεστε σε μια φάση εκπλήρωσης των ονείρων σας. Μην τα παρατάτε, γιατί το θαύμα σας είναι προ των πυλών.

Λέων: Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου

Μιλήστε για αυτό που θέλετε να γίνει πραγματικότητα, αγαπητοί Λέοντες. Την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, ο Ερμής θα επανέλθει στον Τοξότη μετά την ανάδρομη φάση.

Ο Ερμής εισήλθε για πρώτη φορά στον Τοξότη στις 29 Οκτωβρίου, και έγινε ανάδρομος αμέσως μετά, στις 9 Νοεμβρίου. Ο Ερμής παρέμεινε ανάδρομος στον Τοξότη από τις 9 έως τις 18 Νοεμβρίου, πριν γυρίσει σε ορθή πορεία στον Σκορπιό στις 29 Νοεμβρίου.

Προσπαθήστε να αναλογιστείτε τι ξεκίνησε ή τι συνέβη από τα τέλη Οκτωβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου, γιατί τώρα θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε για αυτό που θέλετε να γίνει πραγματικότητα. Η ενέργεια του Τοξότη κυβερνά τη δημιουργικότητά σας, τη σύνδεσή σας με τους άλλους και την αίσθηση της ευτυχίας σας.

Αυτή είναι μια βαθιά προσωπική στιγμή που σκοπό έχει να σας βοηθήσει να μεταμορφώσετε τη ζωή σας και να ξεκινήσετε ένα νέο κεφάλαιο ευθυγραμμισμένο με αυτό που πραγματικά θέλετε για τον εαυτό σας.

Παρθένος: Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου

Λουστείτε στην αφθονία, αγαπητοί Παρθένοι. Εισέρχεστε σε μία από τις πιο άφθονες φάσεις σας ολόκληρο τον χρόνο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μια ώθηση στα οικονομικά σας, κυρίως μέσω των προσοδοφόρων συνεργασιών που κάνετε. Επηρεάζει επίσης τη ζωή σας με βαθιούς τρόπους όταν η Αφροδίτη εισέρχεται στον Αιγόκερω στις 24 Δεκεμβρίου.

Αυτή είναι η τέλεια ενέργεια για να μάθετε να λαμβάνετε παρά να παγιδεύεστε σε αυτό που ακολουθεί. Το να βρίσκεστε στο σωστό μονοπάτι και να προσελκύετε τύχη δεν αφορά πάντα τις ενέργειες που κάνετε, αλλά αυτό που είστε πρόθυμοι να επιτρέψετε.

Αυτή είναι μια περίοδος για ξεκούραση, για να εστιάσετε στην αφθονία που έχετε στη ζωή σας και στη χαρά που νιώθετε με όλα όσα έχετε επιτύχει. Να είστε περήφανοι για τον εαυτό σας και να εμπιστεύεστε ότι όταν ο χρονισμός είναι σωστός, η επόμενη ευλογία θα γίνει εμφανής.

Ζυγός: Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου

Εστιάστε σε αυτό που θέλετε, όχι στους φόβους σας, αγαπητοί Ζυγοί. Ο Ερμής θα κάνει την είσοδό του στον Τοξότη την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες που ο Ερμής κινήθηκε σε αυτό το ισχυρό ζώδιο.

Ωστόσο, τώρα μπορείτε επιτέλους να εμπιστευτείτε τον εαυτό σας για να κυνηγήσετε αυτό που θέλετε. Ο Ερμής ολοκλήρωσε ένα ανάδρομο ταξίδι τον Νοέμβριο, πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να αναθεωρήσετε τα σχέδιά σας ή να αναλογιστείτε πώς φερόσασταν στον εαυτό σας στη ζωή σας.

Αγκαλιάστε μεγαλύτερη δύναμη και μην φοβάστε να αφήσετε τον εαυτό σας να ονειρευτεί το μέλλον. Ο Ερμής στον Τοξότη σας δίνει μια διπλή ώθηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Με αυτό το ζώδιο της φωτιάς να αντιπροσωπεύει την ελπίδα και την αποφασιστικότητα, σας δίνεται ένα δώρο να μην συμβιβαστείτε ποτέ ξανά για λιγότερα από τα πάντα.

Σκορπιός: Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου

Αυτό που επενδύετε είναι αυτό που θα λάβετε, Σκορπιοί. Ο Ποσειδώνας εισήλθε για πρώτη φορά στο ζώδιο των Ιχθύων το 2011, ακολουθούμενος από τον Κρόνο το 2023. Ο Ποσειδώνας στους Ιχθύες σας βοήθησε να αρχίσετε να ονειρεύεστε τι θέλετε για τη ρομαντική σας ζωή, την οικογένειά σας και τις δημιουργικές πτυχές που αισθάνεστε ότι αποτελούν μέρος του σκοπού σας.

Μόλις ο Κρόνος μπήκε σε αυτό το υδάτινο ζώδιο, ενθαρρυνθήκατε να επενδύσετε στην εργασία, ώστε να μπορέσετε να κάνετε αυτά τα ονειρικά όνειρα του Ποσειδώνα πραγματικότητα. Τώρα εισέρχεστε σε μια φάση όπου επιτέλους θα πρέπει να δείτε τις προθέσεις σας από το 2011 να εκδηλώνονται στη ζωή σας.

Ο Κρόνος επέστρεψε σε ορθή πορεία στους Ιχθύες στις 27 Νοεμβρίου. Ο Ποσειδώνας θα γυρίσει σε ορθή πορεία από την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου. Αυτό δημιουργεί μια γόνιμη περίοδο για να δείτε τις προσπάθειές σας να αποδίδουν, ή για να αποφασίσετε επιτέλους να κάνετε ένα άλμα πίστης και να επενδύσετε στον εαυτό σας και στα όνειρά σας.

Τοξότης: Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου

Κάντε στον εαυτό σας μια συναισθηματική επανεκκίνηση, αγαπητοί Τοξότες. Παρόλο που γιορτάζετε καθ’ όλη τη διάρκεια της εποχής του ζωδίου σας από τον Νοέμβριο, η Νέα Σελήνη στον Τοξότη την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου, σας προσφέρει πραγματικά μια ευκαιρία για επανεκκίνηση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της Νέας Σελήνης, αφιερώστε χρόνο για να απελευθερώσετε τα συναισθήματα που δεν θέλετε πλέον να μεταφέρετε στη νέα χρονιά, θέτοντας παράλληλα προθέσεις για το τι ελπίζετε να βιώσετε ή να επιτύχετε.

Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη δεν είναι ώρα για εξωτερικό εορτασμό, αλλά για να στρέψετε αυτή την ενέργεια προς τα μέσα. Στοχαστείτε πάνω στην περασμένη χρονιά, γιορτάστε τις επιτυχίες σας και δημιουργήστε χώρο για να αποδεχτείτε εκείνες τις καταστάσεις που δεν πήγαν όπως ελπίζατε.

Αξίζετε να ξεκινήσετε τη χρονιά χωρίς τίποτα να σας κρατά πίσω. Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη είναι η ευκαιρία σας να καθαρίσετε την ενέργειά σας και να έχετε μια ισχυρή συναισθηματική επανεκκίνηση.

Αιγόκερως: Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου

Μην αμφιβάλλετε για το τι προορίζεστε να γίνετε, αγαπητοί Αιγόκεροι. Η εποχή του Αιγόκερου ξεκινά την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου, πυροδοτώντας μια ισχυρή περίοδο αποκάλυψης. Η εποχή του Αιγόκερου είναι πάντα μια ευεργετική περίοδος στη ζωή σας, αλλά φέτος, θα γίνει αισθητή πιο έντονα.

Μέχρι την αρχή του 2026, πέντε πλανήτες θα έχουν μετακινηθεί στον Αιγόκερω, σχηματίζοντας ένα ισχυρό stellium και φέρνοντας τεράστια τύχη στη ζωή σας. Με την ενέργεια του Ήλιου, του Άρη και της Αφροδίτης όλους στον Αιγόκερω τον Δεκέμβριο, αυτή είναι η ευκαιρία σας να ξεπεράσετε επιτέλους αυτά τα εμπόδια και να νιώσετε ότι το σύμπαν συνωμοτεί υπέρ σας.

Πρέπει να είστε σαφείς ως προς τις προθέσεις σας και να προσέχετε τις σκέψεις σας. Μην αφήσετε κανένα περιθώριο αμφιβολίας να εισχωρήσει, καθώς θα χρειαστεί να εστιάσετε αποκλειστικά στην έκφραση εμπιστοσύνης στον εαυτό σας και σε αυτά που είστε ικανοί να πετύχετε στη ζωή σας, για να λάβετε το μέγιστο όφελος.

Υδροχόος: Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου

Δεσμευτείτε να ακολουθήσετε τη διαίσθησή σας, Υδροχόοι. Είστε ένα από τα πιο διαισθητικά ζώδια. Αν και συχνά μπορεί να έχετε τη φήμη ότι είστε απόμακροι ή ψυχροί, αυτό συμβαίνει μόνο και μόνο επειδή προσπαθείτε να συντονιστείτε με τη φωνή της ψυχής σας. Καθώς η Ήρα (Juno) μπαίνει στον Αιγόκερω τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου, ετοιμαστείτε να δεσμευτείτε πλήρως στο να ακούτε τη διαίσθησή σας.

Ο Αιγόκερως κυβερνά τη σύνδεσή σας με τον εσωτερικό σας εαυτό, το σύμπαν, καθώς και τις μοιραίες ρομαντικές σχέσεις. Δεν είναι σύμπτωση ότι για να προσελκύσετε μια δίδυμη φλόγα ή μια θεϊκή αγάπη, πρέπει επίσης να ακούτε τον εσωτερικό σας εαυτό.

Σκεφτείτε να ξεκινήσετε μια πρακτική να κάθεστε με τη διαίσθησή σας και να σημειώνετε τι προκύπτει, καθώς αυτό θα σας βοηθήσει όταν αυτό το συναίσθημα αναδύεται κατά την καθημερινή σας ρουτίνα. Χρειάζεται μόνο μια μικρή αλλαγή για να αλλάξετε ολόκληρη τη ζωή σας, οπότε μην υποτιμάτε τη σημασία ενός θεϊκού σπρωξίματος από το σύμπαν.

Ιχθύς: Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου

Είστε προορισμένοι για επιτυχία, Ιχθύες. Την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου, η Νέα Σελήνη στον Τοξότη θα ανατείλει στον οίκο της καριέρας σας, προαναγγέλλοντας ένα νέο ξεκίνημα στην επαγγελματική σας ζωή.

Ο Τοξότης κυβερνά όχι μόνο την επιτυχία που δημιουργείτε, αλλά και τον μισθό σας, τη φήμη σας και τις τιμές που λαμβάνετε από τους άλλους. Ο Ερμής ήταν ανάδρομος στον Τοξότη από τις 9 έως τις 18 Νοεμβρίου, κάτι που μπορεί να επιβράδυνε την πρόοδό σας ή να έφερε στο φως μια προηγούμενη ευκαιρία για να διερευνήσετε.

Όταν συμβεί η Νέα Σελήνη στον Τοξότη, θα γνωρίζετε ακριβώς ποια κατεύθυνση να ακολουθήσετε και θα είστε έτοιμοι για ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα σας. Είτε έχετε ήδη υποβάλει αίτηση για προαγωγή ή νέα δουλειά, είτε έχετε γυαλίσει το βιογραφικό σας, να είστε έτοιμοι να αναλάβετε δράση. Πάντα ήσασταν προορισμένοι για επιτυχία, και τώρα επιτέλους έρχεται η ώρα να αρπάξετε τη μοίρα σας.