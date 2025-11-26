Ανακαλύφθηκαν τυχαία 3 θησαυροί με χιλιάδες νομίσματα της Ύστερης Αρχαιότητας – Ήταν κρυμμένοι σε λάκκους μέσα σε σπίτια

Μια προληπτική αρχαιολογική παρέμβαση, που πραγματοποιήθηκε εν όψει της επέκτασης μιας ιδιωτικής κατοικίας στην πόλη Senon (Λωρραίνη, βορειοανατολική Γαλλία), αποκάλυψε εξαιρετικά καλά διατηρημένα κατάλοιπα μιας κατοικημένης περιοχής του αρχαίου οικισμού, μιας από τις κύριες πόλεις των Μεδιοματρικίων (Mediomatrici), των οποίων η πρωτεύουσα ήταν το Divodurum Mediomatricorum (η σύγχρονη Μετς).

Η ανασκαφή, που διενεργήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Προληπτικής Αρχαιολογικής Έρευνας (Inrap) σε μια έκταση 1.500 τετραγωνικών μέτρων, παρέχει έναν πρωτοφανή όγκο δεδομένων για την εξέλιξη αυτής της πόλης, από τις απαρχές της κατά τη Γαλατική περίοδο έως την εγκατάλειψή της κατά την Ύστερη Αρχαιότητα, και περιλαμβάνει τη μοναδική ανακάλυψη τριών θησαυρών με νομίσματα που αμφισβητούν τη συμβατική ερμηνεία των «κρυμμένων θησαυρών».

Στη βάση της πυκνής στρωματογραφικής ακολουθίας που χαρακτηρίζει τον χώρο, η ανασκαφή αποκάλυψε μεγάλο αριθμό υπόγειων κατασκευών—λάκκους, τάφρους, οπές πασσάλων—που μαρτυρούν την παρουσία κατασκευών της Γαλατικής εποχής φτιαγμένων με ευπαθή υλικά, συμπεριλαμβανομένων ξύλινων σκελετών και τοίχων από ωμόπλινθους.

Η πυκνότητα αυτών των καταλοίπων, σημαντική σε όλο τον χώρο και ακραία σε ορισμένους τομείς με περισσότερες από μία κατασκευές ανά τετραγωνικό μέτρο, αποτελεί ισχυρή απόδειξη ενός οικισμού ομαδοποιημένου τύπου, ενός πραγματικού οικιστικού συγκροτήματος, που προϋπήρχε της ρωμαϊκής κατάκτησης.

Παρόλο που είχαν εντοπιστεί προηγουμένως γαλατικά κατάλοιπα, παλαιότερες αρχαιολογικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές πολύ μικρές για να χαρακτηρίσουν τη φύση αυτής της κατοίκησης. Τα νέα αποτελέσματα αποδεικνύουν αναμφισβήτητα ότι υπήρχε ένας οργανωμένος και συγκεντρωμένος οικισμός ήδη πριν από την αλλαγή της εποχής.

Σε μια προκαταρκτική αξιολόγηση, εν αναμονή των οριστικών αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων—μελέτη υλικού, χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα—αυτά τα κατάλοιπα φαίνεται να εντάσσονται σε ένα χρονολογικό πλαίσιο μεταξύ της περιόδου Λα Τεν (La Tène) και της πρώιμης ρωμαϊκής περιόδου, που εκτείνεται από τα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. έως την αυγή της νέας εποχής. Αυτή η ανακάλυψη τοποθετεί το Σενόν στον χάρτη των oppida (οχυρωμένων οικισμών) ή των προ-ρωμαϊκών οικισμών της Γαλατίας, ξαναγράφοντας τα αρχικά κεφάλαια της αστικής του ιστορίας.

Με την έλευση της ρωμαϊκής περιόδου και τις αλλαγές στις μεθόδους κατασκευής—μια προοδευτική μείωση στη χρήση χώματος και ξύλου υπέρ της πέτρας—η αναπτυσσόμενη πόλη Σενόν υπέστη εντατική εκμετάλλευση του τοπικού ασβεστόλιθου. Αυτή η οικονομική δραστηριότητα αποδεικνύεται στον χώρο από την παρουσία δώδεκα λατομείων, ορισμένα από τα οποία φτάνουν σε βάθος σχεδόν τριών μέτρων.

Αρχικά βρίσκονταν πίσω από τα σπίτια, σε περιοχές που αντιστοιχούσαν σε αυλές ή κήπους, ωστόσο σταδιακά ενσωματώθηκαν στον αστικό ιστό λόγω της επέκτασης της πόλης.

Η διαδικασία της αστικοποίησης συχνά συνεπαγόταν την επαναχρησιμοποίηση και την προσαρμογή αυτών των αρχαίων κοιλοτήτων, οι οποίες αναδιαμορφώνονταν για νέους σκοπούς. Η κατασκευή χαμηλών τοίχων από ξερολιθιά στην κορυφή μερικών από αυτές, σχηματίζοντας ένα είδος περιμετρικού χείλους, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη δευτερεύουσα λειτουργία τους. Θα μπορούσαν να ήταν αποχωρητήρια (τουαλέτες), χώροι αποθήκευσης όπως ψυγεία, ή άλλες οικιακές δομές.

Εξειδικευμένες αναλύσεις μετά την ανασκαφή θα καθορίσουν την ακριβή φύση αυτών των επαναχρήσεων. Αυτό που είναι προφανές, είναι ότι η εξόρυξη ασβεστόλιθου ήταν μια πρωταρχική οικονομική δραστηριότητα στη Σενόν και ότι μερικά από αυτά τα λατομεία συντηρήθηκαν και ενοποιήθηκαν για να επαναχρησιμοποιηθούν επί αιώνες.

Η εκμετάλλευση αυτής της τοπικής πέτρας, που ονομάζεται πλάκα του Étain, παρέμεινε ένας κρίσιμος οικονομικός τομέας στην περιοχή μέχρι και τον 19ο αιώνα. Μέχρι τα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ., η περιοχή απέκτησε την οριστική της διάταξη. Τα σπίτια και το οδικό δίκτυο ξαναχτίστηκαν με πέτρα, ακολουθώντας έναν καταμερισμό (σε οικόπεδα) που παρέμεινε σταθερός καθ’ όλη τη ρωμαϊκή περίοδο. Η εξαιρετική κατάσταση διατήρησης των καταλοίπων επιτρέπει στους αρχαιολόγους να ανασυνθέσουν με μεγάλη λεπτομέρεια τη μορφολογία αυτής της κατοικημένης περιοχής.

Και στις δύο πλευρές των δύο πλακόστρωτων δρόμων που τεκμηριώθηκαν στην περιοχή της ανασκαφής, αναπτύχθηκαν αρκετές οικιστικές μονάδες—τουλάχιστον τρεις—οι οποίες περιλάμβαναν σαλόνια/χώρους διαβίωσης—συχνά εξοπλισμένα με δάπεδα από κονίαμα ασβέστη ή συστήματα θέρμανσης με υπόκαυστο—κελάρια, οικιακές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις—φούρνους, εστίες—και μεγάλες πίσω αυλές.

Η ποιότητα αυτών των στοιχείων ακίνητης περιουσίας, σε συνδυασμό με την υλική κουλτούρα που αντικατοπτρίζεται στα μικρά αντικείμενα που ανακτήθηκαν, παραπέμπει σε έναν σχετικά εύπορο πληθυσμό, που πιθανώς αποτελούνταν από τεχνίτες ή εμπόρους. Αυτό το προνομιακό καθεστώς συνάδει με την κεντρική τοποθεσία της περιοχής, στην καρδιά ακριβώς του οικισμού και στην άκρη της δημόσιας πλατείας της πόλης (αγοράς), όπου είναι γνωστό ότι υπήρχαν μνημειώδεις κατασκευές όπως ναοί, λουτρά και ένα θέατρο.

Οι στρωματογραφικές ακολουθίες επιτρέπουν την ακριβή παρακολούθηση της εξέλιξης αυτού του αστικού τετραγώνου και των πολυάριθμων αναδιαμορφώσεών του καθ’ όλη τη διάρκεια της Αρχαιότητας. Παρατηρείται επέκταση της αστικοποίησης προς το εσωτερικό του τετραγώνου, αποικίζοντας προοδευτικά χώρους που αρχικά χρησιμοποιούνταν ως κήποι, καθώς και πλευρική επέκταση των σπιτιών μέσω της συνένωσης δύο αρχικά ξεχωριστών κατοικιών. Μια πρώτη διακοπή στην κατοίκηση συνέβη στις αρχές του 4ου αιώνα, όταν ένα επίπεδο εκτεταμένης πυρκαγιάς, χρονολογημένο σε εκείνη την περίοδο, έπληξε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο.

Οι αινιγματικοί νομισματικοί θησαυροί της ύστερης αρχαιότητας

Μία από τις πιο σημαντικές και αινιγματικές ανακαλύψεις της ανασκαφής είναι η εύρεση τριών νομισματικών θησαυρών θαμμένων σε αυτήν την κατοικημένη περιοχή κατά την ύστερη αρχαιότητα. Ο πρώτος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προηγούμενης αρχαιολογικής παρακολούθησης υπό τη διεύθυνση της περιφερειακής αρχαιολογικής υπηρεσίας, και οι άλλοι δύο κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του Inrap (Εθνικό Ινστιτούτο Προληπτικής Αρχαιολογίας της Γαλλίας).

Και οι τρεις παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά: αρκετές χιλιάδες νομίσματα χρονολογούμενα μεταξύ του τελευταίου τετάρτου του 3ου αιώνα και της πρώτης δεκαετίας του 4ου αιώνα μ.Χ., που περιέχονταν σε μεγάλα κεραμικά αγγεία —μεγάλες στάμνες ή αμφορείς— τοποθετημένα σε λάκκους που είχαν σκαφτεί μέσα στα σπίτια. Σε αντίθεση με ό,τι θα μπορούσε να υποδηλώσει μια προκαταρκτική ερμηνεία, σε καμία περίπτωση δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται για «θησαυρούς» που κρύφτηκαν βιαστικά σε ένα πλαίσιο ανασφάλειας.

Οι αρχαιολόγοι εξετάζουν άλλες υποθέσεις και προτιμούν να δουν αυτά τα σύνολα ως ένα στιγμιότυπο μιας σύνθετης νομισματικής διαχείρισης, σχεδιασμένης για το μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο διάστημα, εντός ενός νοικοκυριού ή μιας διοίκησης, με καταθέσεις και αναλήψεις σε διάφορες ημερομηνίες. Οι παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της ανασκαφής δεν αποκαλύπτουν βιαστική απόκρυψη. Τα αγγεία τοποθετήθηκαν προσεκτικά σε καλά προετοιμασμένους λάκκους, εντελώς κάθετα και ασφαλίστηκαν με πέτρες συσκευασίας.

Σε δύο περιπτώσεις, η παρουσία ορισμένων νομισμάτων προσκολλημένων στο εξωτερικό τοίχωμα του αγγείου υποδεικνύει σαφώς ότι αυτά εναποτέθηκαν μετά την ταφή του αγγείου, όταν ο λάκκος δεν είχε ακόμη γεμίσει τελείως με ίζημα. Τέλος, η θέση των δύο θησαυρών που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, σε φαινομενικά συνηθισμένους χώρους διαβίωσης και σε επίπεδο πολύ κοντά στο δάπεδο της περιόδου — τα στόμια των αγγείων ήταν σχεδόν στο ίδιο ύψος με το έδαφος — δείχνει ότι παρέμειναν εύκολα προσβάσιμοι στους ιδιοκτήτες τους.

Είναι πιθανό να υπάρχει σχέση μεταξύ αυτών των τριών θησαυρών, περίπου σύγχρονων — θαμμένων, σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, μεταξύ 280 και 310 μ.Χ. — και της τεκμηριωμένης στρατιωτικής παρουσίας στη σημερινή Σενόν της Γαλλίας, η οποία υλοποιείται σε μία οχύρωση που χρονολογείται την ίδια περίοδο και βρίσκεται μόλις 150 μέτρα από την ανασκαμμένη περιοχή.

Ο εξαιρετικός χαρακτήρας αυτών των ανακαλύψεων έγκειται λιγότερο στην ποσότητα των νομισμάτων —στο νομό Meuse (σήμερα διοικητική περιοχή της Γαλλίας), είναι γνωστοί περίπου τριάντα παρόμοιοι θησαυροί— παρά στην εξαιρετικά σπάνια ευκαιρία να τεκμηριωθεί το πλαίσιο εναπόθεσής τους με πρωτοφανή λεπτομέρεια.

Αυτή η περίπτωση υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία της καταπολέμησης της αρχαιολογικής λαθρανασκαφής, η οποία στερεί από την επιστήμη βασικές πληροφορίες πλαισίου που απαιτούνται για την κατανόηση των κινήτρων πίσω από αυτούς τους θησαυρούς.

Επανακατοχή και οριστική εγκατάλειψη

Η πυρκαγιά στις αρχές του 4ου αιώνα σηματοδοτεί μια σημαντική διακοπή —της οποίας μάρτυρας είναι, μεταξύ άλλων, η λήθη των νομισματικών θησαυρών— αλλά όχι το τέλος της κατοχής της περιοχής. Τα σπίτια ξαναχτίστηκαν, βασιζόμενα στα θεμέλια προϋπαρχόντων τοίχων.

Παλιά κελάρια επαναχρησιμοποιήθηκαν και τα δάπεδα ισοπεδώθηκαν και ανακαινίστηκαν, μερικές φορές με αξιόλογη φροντίδα, χρησιμοποιώντας πέτρινα ή επαναχρησιμοποιημένα κεραμικά δάπεδα.

Σε γενικές γραμμές, αυτή η φάση δείχνει μεγάλη ποσότητα υλικού που έχει επαναχρησιμοποιηθεί, προερχόμενο τόσο από κατεστραμμένα σπίτια όσο και από δημόσια μνημεία — θραύσματα κιόνων μεγάλης διαμέτρου, παραστάδες, ζωφόροι.

Αυτή η πρακτική της επαναχρησιμοποίησης υποδεικνύει έμμεσα ότι τα δημόσια κτίρια, ιδιαίτερα οι ναοί, είχαν ήδη εγκαταλειφθεί εκείνη την εποχή, μια σημαντική διαπίστωση για τη συνολική ιστορία της αρχαίας πόλης. Ωστόσο, αυτή η επανακατοχή ήταν βραχύβια, με μέγιστη διάρκεια περίπου πενήντα χρόνια.

Το άφθονο ανακτηθέν υλικό —κεραμικά, νομίσματα— υποδεικνύει απερίφραστα ότι η κατοχή σταμάτησε οριστικά γύρω στα μέσα του 4ου αιώνα, και πάλι λόγω μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Η τοποθεσία, που βρίσκεται στην περιφέρεια της σημερινής πόλης και της εκκλησίας της, δεν θα κατοικηθεί ξανά κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι τουλάχιστον από τον 18ο αιώνα, η γη χρησιμοποιούνταν για κήπους ή οπωρώνες. Μόνο η σύγχρονη αστική επέκταση επέτρεψε την πλήρη ιστορία της κατοχής αυτού του στρατηγικού οικοπέδου, από την Γαλατική περίοδο και μετά, να ανακαλυφθεί ξανά κάτω από το έδαφος ενός σύγχρονου κήπου.