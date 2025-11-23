Πατέρας και γιος ανακάλυψαν ιστορική κρύπτη με οβίδες πυροβολικού σε τσέχικο δάσος

Το ταξίδι ενός πατέρα και γιου με ανιχνευτή μετάλλων στην Τσεχική Δημοκρατία οδήγησε την αστυνομία να ανακαλύψει περισσότερες από 150 παλιές οβίδες πυροβολικού.
Ένας πατέρας και ο γιος του σκόνταψαν πρόσφατα σε μια τεράστια κρύπτη από παλιές οβίδες πυροβολικού σε τσέχικο δάσος — οδηγώντας σε μια διήμερη επιχείρηση στην οποία συμμετείχε  μια ομάδα πυροτεχνουργών.

Μετά την τυχαία ανακάλυψη, ομάδα πυροτεχνουργών της Τσεχίας απομάκρυνε 152 οβίδες, η κρύπτη με τις οποίες είχε ανακαλυφθεί κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Η Αστυνομία της Τσεχικής Δημοκρατίας (Police of the Czech Republic) δήλωσε ότι η ανακάλυψη αναφέρθηκε από έναν 48χρονο πατέρα που πήγε για ανίχνευση μετάλλων με τον γιο του, στις 28 Οκτωβρίου.

Η ανακάλυψη έγινε σε τοποθεσία, που επείχε λιγότερο από 300 μέτρα μακριά από τη συνοριακή διέλευση Τσεχίας-Πολωνίας στο Μπαρτοσοβίτσε (Bartošovice), επάνω στα Όρη Όρλικε (Orlické Mountains).

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι οβίδες ήταν 105 και 75 χιλιοστών και βρέθηκαν μαζί με αρκετούς κάλυκες.
Ο πατέρας είπε στους αστυνομικούς ότι είχε «βρει ένα αντικείμενο που έμοιαζε με πυρομαχικά σε δασική περιοχή», σύμφωνα με τη μετάφραση μιας ανακοίνωσης που εκδόθηκε στις 31 Οκτωβρίου.  Μόλις ειδοποιήθηκε η αστυνομία, στελέχη της «στάλθηκαν αμέσως για να ασφαλίσουν την περιοχή και να διενεργήσουν μια αρχική έρευνα», ανέφερε η δήλωση.

Οι Τσέχοι αξιωματούχοι υπενθύμισαν στους κατοίκους να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να επικοινωνήσουν με την αστυνομία εάν ανακαλύψουν ύποπτα ή εκρηκτικά υλικά.
Κινητοποίηση πυροτεχνουργών μετά την ανακάλυψη

«Ο άνδρας εξήγησε ότι ενώ έκανε ψυχαγωγική ανίχνευση μετάλλων με τον ανήλικο γιο του, είχε ξεθάψει ένα ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο σε βάθος περίπου 30 εκατοστών», σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση.  «Λόγω της φύσης του ευρήματος, η αστυνομία κάλεσε έναν εξειδικευμένο τεχνικό σε βόμβες».

Κατά τη διάρκεια της διήμερης έρευνας, ένας εμπειρογνώμονας πυροτεχνουργός βρήκε συνολικά 138 οβίδες πυροβολικού 105 χιλιοστών, 14 οβίδες 75 χιλιοστών και 5 κάλυκες.  Όλα τα πυρομαχικά μεταφέρθηκαν σε μια εξειδικευμένη εγκατάσταση αποθήκευσης στο Ράλσκο (Ralsko), όπου στεγάζεται επίσης ένα πρώην στρατιωτικό αεροδρόμιο.

Όπως αναφέρθηκε από το τσέχικο μέσο České noviny, τα αντικείμενα πιθανότατα χρονολογούνται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
«Η αστυνομία ευχαριστεί τους πολίτες που ενεργούν υπεύθυνα σε τέτοιες καταστάσεις, καθώς η επαγρύπνησή τους και η άμεση αναφορά επιτρέπουν στους ειδικούς να επέμβουν με ασφάλεια, να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο και να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ειδικοί στην εξουδετέρωση βομβών απομάκρυναν περισσότερα από 150 πυρομαχικά που ανακαλύφθηκαν κοντά στα σύνορα Τσεχίας-Πολωνίας στα Όρη Orlické.
Οι αρχές προέτρεψαν το κοινό να την ειδοποιήσει εάν συναντήσει ύποπτα αντικείμενα, ειδικά εάν είναι πυρομαχικά ή εκρηκτικά. «Μην πιάνετε το αντικείμενο», αναφέρει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Τα Όρη Όρλικε (Orlické Mountains) βρίσκονται ανάμεσα στην Τσεχική Δημοκρατία και την Πολωνία — και οι δύο χώρες έχουν δει αρκετές αρχαιολογικές ανακαλύψεις το 2025.

