Συνελήφθη μέλος διεθνούς οργάνωσης αρχαιοκάπηλων – Βρέθηκαν αρχαία αντικείμενα και θρησκευτικές εικόνες σπίτι του – Δείτε φωτογραφίες

κοινωνία

Συνελήφθη ημεδαπός τις πρωινές ώρες, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, ο οποίος είχε στην κατοχή του αρχαία αντικείμενα και θρησκευτικές εικόνες από την  Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκτέλεσης παραγγελιών από ανακριτικές Αρχές και Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας των εισαγγελικών Αρχών της Βουλγαρίας για την εμπλοκή Ελλήνων πολιτών σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε παράνομη διακίνηση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, καθώς και την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Σε ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρωνίδα Αττικής, στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας και σε περιοχή της Χαλκιδικής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, αρχαιολόγων και κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Στο σπίτι του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

  • 474 αρχαία αντικείμενα (Ελληνιστικών και Μυκηναϊκών χρόνων, ειδώλια γυναικείων και αντρικών μορφών)
  • 4 αρχαία νομίσματα
  • ξύλινη εικόνα του Αγίου Αντωνίου που εμπίπτει στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων
  • 3 κινητά τηλέφωνα και 4 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης
  • 5 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 8 σκληροί δίσκοι
  • ψηφιακός εκτυπωτής τριών διαστάσεων
  • 2 ζυγαριές ακριβείας
  • πλήθος ελληνικών και ξένων τραπεζικών εγγράφων που περιγράφονται συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών
  • πλήθος φωτογραφιών αρχαίων αντικειμένων
  • πλήθος βιβλίων που απεικονίζουν αρχαιότητες και δημοπρασίες αρχαίων αντικειμένων
  • πλήθος εγγράφων
  • 2 τραπεζικές κάρτες
  • όχημa
  • το χρηματικό ποσό των 3.200 ευρώ

Σημειώνεται ότι, οι έρευνες που διενεργήθηκαν σε περιοχή της Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

