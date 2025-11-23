Ηλιάνα Μαυρομάτη: Οι γονείς μου δεν βίωσαν εύκολα το διαζύγιό τους – Ταρακουνήθηκε όλος μου ο κόσμος

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη μίλησε στο «καλημέρα είπαμε» στην ΕΡΤ για τον χωρισμό των γονιών της στην παιδική της ηλικία, μια εμπειρία που «ταρακούνησε όλον τον κόσμο της». Παράλληλα, αποκάλυψε την τεράστια αγάπη της για τα ζώα και το όνειρό της να ζει σε φάρμα, αν και την κέρδισε η τέχνη.

«Είμαι καλά αυτή την περίοδο, είμαι καλά στην υγεία μου. Είμαι καλά και με τους ανθρώπους μου και με τα ζώα μου. Έχω τεράστια αγάπη για τα ζώα. Είναι φαντασίωσή μου να ζω σε μια φάρμα με ζώα και φύση. Πέρασε από το μυαλό μου ως μικρή να πάω προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά νομίζω οτι με κέρδισε η τέχνη» πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Το μικρόβιο μάλιστα το πήρα από τους δικούς μου. Η λογική με πήγε εκεί. Δεν είπα μια μέρα ότι επηρεάστηκα από τους δικούς μου και έγινα ηθοποιός. Μέσα σε αυτό μεγάλωσα με τα θετικά και τα αρνητικά του. Συγκεκριμένα, στα αρνητικά είναι η ανασφάλεια που έχει αυτή η δουλειά δεν έχεις ποτέ κάτι μόνιμο. Πάντα πρέπει να ψάχνεις. Πάπα πρέπει να γεννάς και να δημιουργείς. Δεν υπάρχει καμία διασφάλιση».

«Οι γονείς μου είχαν πάντα μεγάλες προσδοκίες από μένα»

«Οι γονείς μου, μου ανακοίνωσαν όταν ήμουν πέντε ετών ότι θα πάρουν διαζύγιο. Ταρακουνήθηκε όλος μου ο κόσμος, φοβήθηκα ότι θα χάσω έναν από τους δύο. Οι γονείς μου δεν βίωσαν εύκολα τη διαδικασία του διαζυγίου τους και αυτό είχε αντίκτυπο σε μένα» εξομολογήθηκε.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι μεγάλωσε με έντονες προσδοκίες: «Οι γονείς μου είχαν πάντα μεγάλες προσδοκίες από μένα… Για εμένα όμως ήταν βάρος να πρέπει να αποδεικνύω συνέχεια ότι όλα όσα πίστευαν, ισχύουν. Είχα υπερεκτίμηση στον μπαμπά. Με ζόριζε η αναγνωρισιμότητα που υπήρχε στο σπίτι. Επειδή, είμαι εσωστρεφές παιδί με έκανε να νιώσω άσχημα. Έφυγα στα 18 έτη μου με το διαζύγιο των γονιών μου. Ένιωσα αυτόνομη πολύ μικρή».

«Είμαι ευγνώμων που ήρθε νωρίς στη ζωή μου η ψυχανάλυση»

«Είμαι ευγνώμων που ήρθε νωρίς στη ζωή μου η ψυχανάλυση. Από ανάγκη αλλά ήρθε νωρίς στην ζωή μου. Ήρθε στην εφηβεία μου. Είναι κορυφαία μια τέτοια διαδικασία. Ιδίως για τους άνδρες είναι πιο πολύ ταμπού».

Κλείνοντας, μίλησε και για την προσωπική της κοσμοθεωρία: «Δεν πιστεύω στον Θεό. Σε δύσκολες στιγμές έχω απευθυνθεί στο σύμπαν, σε κάτι στην φύση ζητώντας βοήθεια και στήριξη». Παρά τις δυσκολίες, η σχέση με τους γονείς της, τους ηθοποιούς Βασίλη Μαυρομάτη και Λίλα Καφαντάρη, όπως έχει πει, παραμένει γεμάτη σεβασμό και στήριξη σε κάθε της βήμα της ζωής της.

