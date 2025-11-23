Ανδριολάτου σε Γερμανού: «Ευχαριστώ που δεν με ρωτάς για την Έλενα Χριστοπούλου»

Η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Δεν Γίνεται» και μίλησε για τη νέα σεζόν του Maestro και την εμπειρία της στην Επίδαυρο. Η Ναταλία Γερμανού επέλεξε να μην τη ρωτήσει για τη δικαστική διαμάχη της μάνατζερ της, Έλενας Χριστοπούλου, με την ηθοποιό να απαντά: «Σε ευχαριστώ που δεν με ρωτάς».

Γερμανού: «Δεν βρίσκω τον λόγο να σε ρωτήσω για την αγαπημένη Έλενα Χριστοπούλου»

«Φαντάζομαι ότι πάρα πολύς κόσμος που μας παρακολουθεί τώρα περιμένει να σου κάνω κάποια ερώτηση για την αγαπημένη Έλενα Χριστοπούλου, που είναι και μάνατζερ σου και που έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτό τον καιρό. Δεν βρίσκω τον λόγο. Να σου πω γιατί δεν βρίσκω το λόγο… Γιατί για σένα η Έλενα είναι η μάνατζερ σου, είναι ένας άνθρωπος, με τον οποίο εδώ και πολλά χρόνια έχετε μία πολύ στενή συνεργασία, μία φιλία και τα λοιπά. Το να σε ρωτήσω εσένα, πώς σου φαίνονται οι υπόλοιπες σχέσεις που έχει αυτή τη στιγμή στη ζωή της ή περιπέτειες ή οτιδήποτε άλλο αντιμετωπίζει η Έλενα, να μου πεις εσύ τι; Να σηκώσεις τους ώμους και να πεις… Τι να σας πω κι εγώ. Δηλαδή, αυτό θα έκανα κι εγώ στη θέση σου. Θα έλεγα, τι ξέρω τι να σας πω. Άλλη σχέση έχω εγώ με την Έλενα, άλλη σχέση έχει η Έλενα με τους άλλους» είπε η Ναταλία Γερμανού.

Ανδριολάτου: «Σε ευχαριστώ που δεν με ρωτάς»

Η Κλέλια Ανδριολάτου απάντησε: «Σε ευχαριστώ που δεν με ρωτάς. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες σχέσεις, αλίμονο. Και όντως είναι κάτι που συνέχεια με ρωτάνε και με φέρνουν σε δύσκολη θέση. Αλλά είναι και αυτή, νομίζω, η παθογένεια του επαγγέλματος, να επιμένουμε σε κάτι που δεν είναι ευχάριστο», πρόσθεσε η ηθοποιός.