Κλέλια Ανδριολάτου: Πλένει… πιάτα με σέξι διάθεση – «Τα κύματα δεν ρωτάνε αν είμαι έτοιμη»

Στην Κέρκυρα βρίσκεται η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία έκανε μια μίνι επίσκεψη στο νησί των Φαιάκων από τους Παξούς όπου βρίσκεται για τα γυρίσματα της νέας σεζόν του Maestro.

Η ηθοποιός δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει μια σέξι φωτογράφιση, αναρτώντας τα σχετικά καρέ στο Instagram.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε την Κυριακή το απόγευμα, η Κλέλια Ανδριολάτου φόρεσε ένα λευκό μπλουζάκι και ένα μποξεράκι για να ποζάρει στον φακό μέσα σε μια κουζίνα.

«Τα κύματα δεν ρωτάνε αν είμαι έτοιμη» έγραψε (στα αγγλικά) η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της.

