Θάνατος Μυρτούς στην Κεφαλονιά: Πρόσωπο – κλειδί ο 66χρονος – «Σκέφτηκα ότι δεν είχε κανέναν να την βοηθήσει», είπε για τα χρήματα που της έδωσε

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Ο 66χρονος εξακολουθεί να θεωρείται πρόσωπο – κλειδί στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Είναι ο άνθρωπος που επικοινώνησε με την 19χρονη και με βιντεοκλήσεις εκείνη τη μοιραία νύχτα. Ο ίδιος μίλησε στον ANT1 και την εκπομπή “Αποκαλύψεις” και για τα χρήματα που έστειλε μέσω IRIS.

Το ποσό ήταν 220 ευρώ και εστάλησαν λίγες ώρες πριν εκείνη καταλήξει.

«Δεν είναι θέμα λύπησης ως άνθρωπος. Εγώ υπέθεσα ότι δεν είχε κανέναν ας πούμε, κι εγώ το έκανα με την έννοια ότι δεν υπήρχε κάποιος άλλος να την βοηθήσει. Καταλάβατε; Δεν είναι θέμα λύπησης με αυτή την έννοια» είπε.

Ο ίδιος αποκαλύπτει ότι είχε μιλήσει μία φορά μόνο ξανά με τη Μυρτώ, λίγες ημέρες πριν εκείνη πεθάνει.

«Μια φορά νομίζω μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Τι κάνεις; Καλά; Πού θα κάνεις Πάσχα;» τόνισε.

Ο πατέρας πάντως του κοριτσιού επιμένει ότι στο νησί υπάρχει οργανωμένο κύκλωμα το οποίο εκμεταλλευόταν σεξουαλικά νεαρές γυναίκες.

Νέα ερωτήματα μετά τον εντοπισμό κάνναβης και κοκαΐνης στο αίμα της 19χρονης

Μετά τον εντοπισμό του φονικού, όπως αποδείχθηκε, συνδυασμού κάνναβης, κοκαϊνης και αλκοόλ που ανιχνεύθηκε στο αίμα της Μυρτούς, μπαίνουν νέα δεδομένα και γεννιούνται καινούρια ερωτηματικά, κυρίως για όσα συνέβησαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης ανάφερε στην ίδια εκπομπή:

«Όσοι κάνουν τέτοιους συνδυασμούς, παίζουν με την τύχη τους» υποστήριξε.

