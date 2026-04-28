Κεφαλονιά: «Η Μυρτώ δεν ήταν χρήστια ουσιών, δεν έχουμε ακόμα κάποιο επίσημο πόρισμα» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Κεφαλονιά, Αργοστόλι, 19χρονη, Μυρτώ, θάνατος

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς, η οποία έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά, Παναγής Δρακουλόγκωνας, μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” και τόνισε ότι η 19χρονη δεν ήταν δεν ήταν χρήστια ουσιών.

Όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα, στο αίμα της Μυρτούς εντοπίστηκε κοκαΐνη, κάνναβη και αλκοόλ, σύμφωνα με τα ευρήματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ωστόσο ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης ανέφερε ότι δεν έχουν ακόμη στα χέρια τους τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

«Στα χέρια μας ακόμη δεν έχουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις. Δεν έχουμε κάποιο επίσημο πόρισμα. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο πατέρας της πως προσπάθησαν να παρασύρουν την κόρη του σε κύκλωμα πορνείας, ζητήσαμε να επεκταθεί η έρευνα αρκετές μέρες πίσω. Θέλουμε αυτό που λέγετε να αποδειχθεί ή να δείξουν οι έρευνες τι ακριβώς είχε συμβεί, για ποιο λόγο, γιατί βρέθηκε εκεί το κορίτσι. Ακόμη και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είπε πως δεν είχε ξαναδεί την κοπέλα. Δεν έκανε χρήση ναρκωτικών. Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών… Η Μυρτώ δεν κοιμόταν στα παγκάκια, είχε καλή σχέση με τους γονείς της» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δρακουλόγκωνας.

Σαράντα νέες μονάδες ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα με δωρεάν υπηρεσίες

Ενημερωτικές δράσεις για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις από το Ίδρυμα Ωνάση

Νέα pass 250 ευρώ και 300 ευρώ για φθηνές διακοπές: Στις 14 Μαΐου 2026 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων -Όλες οι λεπτομέρειες

ΦΠΑ και μηδενικές δηλώσεις: Τι έδειξαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις

Google: Παρουσιάζει νέο «μαγικό κουμπί» για τους χρήστες και εξαφανίζει ένα πρόβλημα που υπήρχε εδώ και χρόνια

Ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να βλάψουν τον εγκέφαλο – Τι έδειξε νέα μελέτη
περισσότερα
12:04 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Πυροβολισμοί στον Κεραμεικό: «Είπε σε υπάλληλο να σκύψει, πυροβόλησε και πέτυχε έναν άλλον στο πόδι» – Η περιγραφή του διοικητή του ΕΦΚΑ

Τα όσα διαδραματίστηκαν νωρίτερα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου ένας 89χρονος ρακοσ...
11:58 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Θρίλερ με τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο: Τραυμάτισε 5 άτομα, ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας, με έναν 89χρονο ο οποίος άνοιξε πυρ σε ...
11:31 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Επεισόδιο και στη Λουκάρεως – Ο 89χρονος μετά τον ΕΦΚΑ πυροβόλησε και τραυμάτισε 3 άτομα στο Ειρηνοδικείο

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Λουκάρεως. Ο 89χρονος, μετά το επεισόδιο στον ΕΚΦΑ στον Κερ...
11:11 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Υπόθεση φρίκης στα Χανιά: Γονείς κατηγορούνται για βασανιστήρια στις 3 κόρες τους

Ξεκίνησε χθες στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων η δίκη για μια ανατριχιαστική υπόθεση ενδοοι...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς