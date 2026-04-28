Κεφαλονιά: «Η Μυρτώ δεν ήταν χρήστια ουσιών, δεν έχουμε ακόμα κάποιο επίσημο πόρισμα» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς, η οποία έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά, Παναγής Δρακουλόγκωνας, μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” και τόνισε ότι η 19χρονη δεν ήταν δεν ήταν χρήστια ουσιών.

Όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα, στο αίμα της Μυρτούς εντοπίστηκε κοκαΐνη, κάνναβη και αλκοόλ, σύμφωνα με τα ευρήματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ωστόσο ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης ανέφερε ότι δεν έχουν ακόμη στα χέρια τους τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

«Στα χέρια μας ακόμη δεν έχουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις. Δεν έχουμε κάποιο επίσημο πόρισμα. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο πατέρας της πως προσπάθησαν να παρασύρουν την κόρη του σε κύκλωμα πορνείας, ζητήσαμε να επεκταθεί η έρευνα αρκετές μέρες πίσω. Θέλουμε αυτό που λέγετε να αποδειχθεί ή να δείξουν οι έρευνες τι ακριβώς είχε συμβεί, για ποιο λόγο, γιατί βρέθηκε εκεί το κορίτσι. Ακόμη και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είπε πως δεν είχε ξαναδεί την κοπέλα. Δεν έκανε χρήση ναρκωτικών. Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών… Η Μυρτώ δεν κοιμόταν στα παγκάκια, είχε καλή σχέση με τους γονείς της» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δρακουλόγκωνας.