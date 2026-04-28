Ιράν: Η στρατηγική πίσω από τη συνάντηση Αραγτσί – Πούτιν και η «σκιά» του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσίας, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε τη Δευτέρα στην Αγία Πετρούπολη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν σε αδιέξοδο, ενώ ο αμοιβαίος ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ προκαλεί ασφυξία στην παγκόσμια οικονομία.

«Δεν είμαστε απομονωμένοι»

Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Ελμάσρι, καθηγητή στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ντόχα, η επίσκεψη Αραγτσί αποτελεί μια προσπάθεια της Τεχεράνης να αποδείξει ότι το Ιράν δεν είναι «τόσο απομονωμένο όσο υπονοούν οι ΗΠΑ».

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Ελμάσρι τόνισε: «Είμαι βέβαιος ότι υπήρξαν σημαντικές συζητήσεις πέρα από αυτή τη συμβολική διπλωματία. Έγιναν συζητήσεις, είμαι βέβαιος, για πιθανές εναλλακτικές χερσαίες διαδρομές για την εξαγωγή πετρελαίου».

«Το Ιράν βρίσκεται ίσως στο χείλος κάποιου είδους κρίσης αποθήκευσης πετρελαίου. Είμαι βέβαιος ότι μιλούσαν επίσης για τους όρους των διαπραγματεύσεων, για μια πιθανή τελική διευθέτηση», πρόσθεσε.

Ο καθηγητής πρόσθεσε ότι στην ατζέντα πιθανότατα βρέθηκαν τα drones και τα συστήματα αεράμυνας, ενώ επεσήμανε και μια άλλη διάσταση.

«Οι Ιρανοί χρησιμοποιούν αυτή την επίσκεψη, πρώτον: ως μια προσπάθεια να δείξουν ότι έχουν φίλους και συμμάχους και ότι δεν είναι απομονωμένοι. Αλλά επίσης, για να δείξουν ότι ο Ανώτατος Ηγέτης [Μοτζταμπά Χαμενεΐ] είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του. Το αν είναι ή όχι, αυτό είναι άλλο ερώτημα, αλλά σίγουρα αυτό προσπαθούν να καταδείξουν εδώ», εξήγησε.

Η δέσμευση Πούτιν και η στρατιωτική συνεργασία

Ο Πούτιν υποδέχθηκε τον Αραγτσί μετά τις στάσεις του τελευταίου σε Ομάν και Πακιστάν, υποσχόμενος τη στήριξη της Μόσχας.

Τα ρωσικά ΜΜΕ δεν αποκάλυψαν το πλήρες περιεχόμενο των συνομιλιών.

Σημειώνεται πως, το προηγούμενο διάστημα, κατά τη διάρκεια του πολέμου, Δυτικοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ότι η Μόσχα παρέχει πληροφορίες στόχευσης στην Τεχεράνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο RIA Novosti, ο Πούτιν δήλωσε στον Αραγτσί: «Ελπίζουμε πολύ ότι, βασιζόμενος σε αυτό το θάρρος και την προσδοκία για ανεξαρτησία, ο ιρανικός λαός, υπό την ηγεσία του νέου ηγέτη, θα ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη περίοδο δοκιμασιών — και ότι η ειρήνη θα έρθει».

«Από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας και τα συμφέροντα όλων των λαών της περιοχής, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ειρήνη θα επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό».

Τα Στενά του Ορμούζ και ο οικονομικός κίνδυνος

Ενώ η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σε μεγάλο βαθμό τηρείται, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν το κεντρικό «όπλο» πίεσης και για τις δύο πλευρές.

Η Τεχεράνη έχει ενισχύσει τους ελέγχους της με μικρά σκάφη ενώ έχει ποντίσει τουλάχιστον 20 νάρκες, τη στιγμή που οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό κατά των ιρανικών λιμανιών, έχοντας ήδη ανακατευθύνει 37 πλοία.

Οι οικονομικές συνέπειες είναι ήδη ορατές:

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent άγγιξε τα 108 δολάρια το βαρέλι το πρωί της Τρίτης.

Υπάρχουν έντονοι φόβοι για ελλείψεις στα λιπάσματα, στα καύσιμα αεροσκαφών και περαιτέρω αύξηση των τιμών ενέργειας.

Η παράταση του αποκλεισμού δημιουργεί πολιτικό κίνδυνο για τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται πιέσεις για τον τερματισμό ενός πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από: Al Jazeera, Washington Post