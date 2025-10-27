Οι αθλητικές μεταδόσεις 27/10/2025

Ματς ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/10/2025):

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΟΦ Νέας Ιωνίας – ΠΑΟΚ Χάντμπολ

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κόροιβος Αμαλιάδας – Βίκος Ιωάννινων Elite League

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πορτ Βέιλ – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One