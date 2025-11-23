Ερντογάν: Προανήγγειλε συνομιλία του με τον πρόεδρο Πούτιν για την Ουκρανία – Η συνάντηση με Μελόνι

O πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως θα έχει αύριο μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση από τις ΗΠΑ ενός σχεδίου που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αύριο, θα έχω μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Πούτιν», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Σύνοδο των ηγετών της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική). «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη».

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι στην επικείμενη συνομιλία θα θέσει εκ νέου το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανάγκης για διάλογο Μόσχας – Κιέβου. «Πέρυσι καταφέραμε να ανοίξουμε τον δρόμο μέσω της συμφωνίας για τα σιτηρά, αλλά η διαδικασία σταμάτησε. Αύριο θα ζητήσω από τον κ. Πούτιν να την επανεκκινήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι επικρίσεις στο Ισραήλ

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρές επικρίσεις κατά του Ισραήλ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για «γενοκτονία στη Γάζα». «Δεν είναι δυνατόν να αδιαφορήσουμε για αυτή τη γενοκτονία στη Γάζα, στην Παλαιστίνη. Ο υπεύθυνος για αυτή τη γενοκτονία είναι ο Νετανιάχου, είναι το Ισραήλ» είπε, απευθυνόμενος στους άλλους ηγέτες με τους οποίους είχε διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Συνόδου.

Αναφερόμενος στον πόλεμο της Γάζας, απέδωσε εύσημα στη Νότια Αφρική για τη στάση της απέναντι στο θέμα και την προσφυγή της κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο. «Ιδιαίτερα στη γενοκτονία της Γάζας, όπου σκοτώθηκαν 70.000 Παλαιστίνιοι, κυρίως παιδιά, γυναίκες και άμαχοι, η Νότια Αφρική έδειξε παραδειγματικό σθένος. Την ώρα που μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου διαπράττονταν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, οι φίλοι μας από τη Νότια Αφρική, όπως και το τουρκικό έθνος, δεν γύρισαν την πλάτη τους στη βαρβαρότητα» σημείωσε.

Ο Ερντογάν εξέφρασε επίσης την πρόθεση της Άγκυρας να συνεχίσει τη στήριξή της προς τους Παλαιστινίους μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας και να επιμείνει στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η φετινή σύνοδος των G20 πραγματοποιήθηκε υπό το μότο «Αλληλεγγύη, Ισότητα, Βιωσιμότητα», με τη συμμετοχή ηγετών από όλο τον κόσμο και με την επόμενη προεδρία να περνά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συνάντηση με την Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στο περιθώριο της διάσκεψης της ομάδας G20 της Νότιας Αφρικής, είχε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης αναφέρει ότι «οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την σημασία της συνεργασίας Ιταλίας και Τουρκίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ» και ότι «στην συνέχεια υπήρξε σε βάθος ανταλλαγή απόψεων επί των διεθνών κρίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με ιδιαίτερη αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην κατάσταση στην Μέση Ανατολή».

«Οι δυο ηγέτες εξέφρασαν την κοινή προσδοκία για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, σε ένα πολύ θετικό πλαίσιο συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης, και σε στρατηγικής σημασίας τομείς» αναφέρει, τέλος, η ανακοίνωση της κυβέρνησης στην Ρώμη.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)