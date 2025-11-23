Τραμπ: Επίθεση στην Ευρώπη και στην Ουκρανία, εν μέσω των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη – «Καμία ευγνωμοσύνη»

Επίθεση στην Ευρώπη και στην Ουκρανία, για την στάση τους απέναντι στο ειρηνευτικό του σχέδιο εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ είναι σε εξέλιξη οι συνομιλίες στην Γενεύη, ανάμεσα στην Ουκρανία, τους Ευρωπαίους συμμάχους της και την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Με ανάρτησή του στο Truth Socail, ο Τραμπ σημειώνει ότι ο πόλεμος στην Ουρανία δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί, δεν θα είχε συμβεί αν ήταν εκείνος πρόεδρος, ενώ η Ουρανία δεν έχει δείξει καμία ευγνωμοσύνη για όσα έκαναν οι ΗΠΑ, προς υποστήριξή της.

Επίσης τονίζει ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου αγνοούν την αμερικανική στάση και συνεχίζουν να αγοράζουν πετρέλαιο από την Ρωσία. Ολόκληρη η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου έχει ως εξής:

«Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ένας βίαιος και τρομερός πόλεμος που, με την ισχυρή και σωστή ΗΓΕΣΙΑ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου για δεύτερη θητεία, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Sleepy Joe Biden, και έχει μόνο επιδεινωθεί. Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν είχαν νοθευτεί και κλαπεί, το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί οι ριζοσπάστες αριστεροί Δημοκρατικοί, δεν θα υπήρχε πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς δεν υπήρχε, ούτε καν αναφορά, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου. Ο Πούτιν δεν θα είχε επιτεθεί ποτέ! Μόνο όταν είδε τον Sleepy Joe σε δράση είπε: «Τώρα είναι η ευκαιρία μου!» Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, και έτσι συνεχίζεται. Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, έναν πόλεμο που είναι χαμένος για όλους, ειδικά για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχασαν άσκοπα τη ζωή τους. Η «ηγεσία» της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν τεράστιες ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία (ο διεφθαρμένος Τζο έδωσε τα πάντα, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων «μεγάλων» χρημάτων!). Ο Θεός να ευλογεί όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτή την ανθρώπινη καταστροφή! Πρόεδρος DJT.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται μετά την δήλωση της προέδρου της Κομισιόν ότι τα σύνορα της Ουκρανίας δεν αλλάζουν με την βία και ότι ο “κεντρικός” ρόλος της ΕΕ πρέπει να αναγνωρίζεται πλήρως σε κάθε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Οι επικοινωνίες με Στουμπ και Μελόνι

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως τηλεφώνησε σήμερα, Κυριακή, στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, προκειμένου να συζητήσουν το σχέδιό του για την Ουκρανία.

«Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον πρόεδρο Τραμπ, μαζί με την πρωθυπουργό Μελόνι. Και σίγουρα, συζητήσαμε για την κατάσταση, το σχέδιο των 28 σημείων και ορισμένες εξελίξεις για το ειρηνευτικό σχέδιο εδώ στο Γιοχάνεσμπουργκ», δήλωσε στο AFP, στο περιθώριο της Συνόδου της G20 όπου συμμετείχαν οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

«Ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε στο τηλέφωνο στις 05.00 το πρωί της Κυριακής στις ΗΠΑ, γεγονός που δείχνει πως εργάζεται νυχθημερόν για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», συμπλήρωσε.