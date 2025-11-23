Λίβανος: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε προάστιο της Βηρυτού με στόχο ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι εξαπέλυσε μία επιδρομή εναντίον ενός υψηλόβαθμου στελέχους της οργάνωσης Χεζμπολάχ, στον Λίβανο, στα νότια περίχωρα της πρωτεύουσας Βηρυτού.

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε στοχευμένο πλήγμα εναντίον ενός σημαντικού τρομοκράτη στη Βηρυτό», ανέφεραν σε σύντομη ανακοίνωση οι IDF, χωρίς να διευκρινίζουν προς το παρόν την τύχη του ανθρώπου που έγινε στόχος. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στόχος ήταν ο εκ των επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χαϊτάμ ΣΑλί Ταμπαταμπάι.

Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό δρόμο στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου κάτοικοι είπαν στο Ρόιτερς πως άκουσαν τον ήχο των πολεμικών αεροσκαφών πριν από την έκρηξη. Κόσμος βγήκε έντρομος από τα κτίρια υπό τον φόβο ότι θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις, μετέδωσε δημοσιογράφος του Reuters στην περιοχή.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών υγείας. Προς το παρόν ούτε η Χεζμπολάχ ούτε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έχουν σχολιάσει το περιστατικό.

Israel has bombed Beirut for the first time since June, claiming to target a Hezbollah member in the suburb of Dahiyeh. It’s the latest violation of a ceasefire Israel signed with Hezbollah a year ago, which Israel has broken with near-daily attacks on southern Lebanon. pic.twitter.com/Q3RZN8kJuR — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 23, 2025

Το Ισραήλ δεν ενημέρωσε εκ των προτέρων τις ΗΠΑ

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως το Ισραήλ δεν ενημέρωσε τις ΗΠΑ εκ των προτέρων σχετικά με το πλήγμα στο προάστιο της Βηρυτού, όπως έγραψε την Κυριακή σε ανάρτησή του στο Χ, ένας δημοσιογράφος του Axios.

Ο αξιωματούχος είπε πως η αμερικανική κυβέρνηση ενημερώθηκε αμέσως μετά την επιδρομή και ένας δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών είπε πως οι ΗΠΑ γνώριζαν εδώ και ημέρες πως το Ισραήλ σχεδιάζει να κλιμακώσει τις επιθέσεις στον Λίβανο.