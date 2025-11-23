Λίβανος: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε προάστιο της Βηρυτού με στόχο ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι εξαπέλυσε μία επιδρομή εναντίον ενός υψηλόβαθμου στελέχους της οργάνωσης Χεζμπολάχ, στον Λίβανο, στα νότια περίχωρα της πρωτεύουσας Βηρυτού.

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε στοχευμένο πλήγμα εναντίον ενός σημαντικού τρομοκράτη στη Βηρυτό», ανέφεραν σε σύντομη ανακοίνωση οι IDF, χωρίς να διευκρινίζουν προς το παρόν την τύχη του ανθρώπου που έγινε στόχος.  Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στόχος ήταν ο εκ των επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χαϊτάμ ΣΑλί Ταμπαταμπάι.

Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό δρόμο στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου κάτοικοι είπαν στο Ρόιτερς πως άκουσαν τον ήχο των πολεμικών αεροσκαφών πριν από την έκρηξη. Κόσμος βγήκε έντρομος από τα κτίρια υπό τον φόβο ότι θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις, μετέδωσε δημοσιογράφος του Reuters στην περιοχή.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών υγείας. Προς το παρόν ούτε η Χεζμπολάχ ούτε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έχουν σχολιάσει το περιστατικό.

Το Ισραήλ δεν ενημέρωσε εκ των προτέρων τις ΗΠΑ

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως το Ισραήλ δεν ενημέρωσε τις ΗΠΑ εκ των προτέρων σχετικά με το πλήγμα στο προάστιο της Βηρυτού, όπως έγραψε την Κυριακή σε ανάρτησή του στο Χ, ένας δημοσιογράφος του Axios.

Ο αξιωματούχος είπε πως η αμερικανική κυβέρνηση ενημερώθηκε αμέσως μετά την επιδρομή και ένας δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών είπε πως οι ΗΠΑ γνώριζαν εδώ και ημέρες πως το Ισραήλ σχεδιάζει να κλιμακώσει τις επιθέσεις στον Λίβανο.

