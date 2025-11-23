Λαμία: Διακοπή κυκλοφορίας στον Ε6 λόγω φωτιάς – Τούμπαρε αυτοκίνητο – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

κοινωνία

Λαμία: Διακοπή κυκλοφορίας στον Ε6 λόγω φωτιάς – Τούμπαρε αυτοκίνητο – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (23/11) σε καλαμιές παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο τμήμα μεταξύ της αερογέφυρας Γοργοποτάμου και του κόμβου Σταυρού, κοντά στη Λαμία.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, καθώς οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα να βγαίνουν πυκνοί καπνοί, οι οποίοι κάλυψαν ολόκληρο τον κάμπο.

Ο καπνός ήταν τόσο έντονος ώστε η Αστυνομία, για λόγους προληπτικούς, διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία στον Ε65 στο ρεύμα προς Αθήνα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τα οχήματα που βρίσκονταν ήδη εντός του αποκλεισμένου τμήματος οδηγήθηκαν μέσω παρακαμπτηρίων πίσω στην εθνική οδό.

Την ίδια ώρα, η κίνηση εξετράπη υποχρεωτικά μέσα από την πόλη της Λαμίας, με αποτέλεσμα η δυτική είσοδος της πόλης να «φρακάρει». Η ουρά των οχημάτων ξεπέρασε τα 8 χιλιόμετρα, δημιουργώντας ασφυκτική συμφόρηση σε όλο το μέτωπο από τον Σταυρό έως την είσοδο της πόλης.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι αρχές ενημερώθηκαν ταυτόχρονα για τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα προς Αθήνα. Ο καπνός που «έπνιξε» τον αυτοκινητόδρομο, ευθύνεται πιθανότατα και για το τροχαίο, καθώς η ορατότητα ήταν πολύ περιορισμένη. Το τζιπ τούμπαρε, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, αλλά, ευτυχώς οι δύο αλλοδαποί επιβάτες του οχήματος κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους.

Τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες και με τον χρόνο, καθώς οι άνεμοι ήταν ισχυροί. Λίγο μετά τις 15:30 η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες για να ξαναδοθεί ο αυτοκινητόδρομος σε κυκλοφορία.

