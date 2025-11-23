Λασίθι: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Ιεράπετρας – Τέσσερις μεταφέρθηκαν με Super Puma στο «Βενιζέλειο»

Enikos Newsroom

κοινωνία

μετανάστες
ΦΩΤΟ αρχείου

Νέα επιχείρηση για την διάσωση μεταναστών στήθηκε σήμερα το πρωί στην Κρήτη και συγκεκριμένα 55 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.

Τέσσερις μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν μαζί με άλλα 31 άτομα σε λέμβο, νοσηλεύονται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Τους μετανάστες εντόπισε πλοίο σημαίας Λιβερίας, ενώ άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα. Από τους 35 συνολικά μετανάστες, οι 31 μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα με σκάφος του Λιμενικού.

Η κατάσταση των τεσσάρων ατόμων, ωστόσο, που εμφάνιζαν σημάδια εξάντλησης, αφυδάτωσης και υποθερμίας, επέβαλε στην επιχείρηση να συνδράμει ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, που τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σημειώνεται ότι από τα 31 άτομα που μεταφέρθηκαν σε χώρο προσωρινής παραμονής στην Ιεράπετρα, τρία ακόμη άτομα βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 5 κορυφαίες φαντασιώσεις των γυναικών που παρακολουθούν πορνό – Νέα έρευνα

Αντιγήρανση: Τι προκαλεί το ζαρωμένο δέρμα και πώς θα παραμείνει σφριγυλό και νεανικό, σύμφωνα με το Cleveland

Επιστροφή ενοικίου: Την Παρασκευή η καταβολή του – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Παύλος Μαρινάκης: Μέσα σε 6,5 χρόνια ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28% – Τι είπε για ΕΛΤΑ και στεγαστικό πρόβλημα

Το Hyperscape της Meta μετατρέπει το σαλόνι σας σε VR χώρο για hangout με φίλους

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:20 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ – Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ στο κέντρο της Θεσσα...
01:05 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό ένα κοριτσάκι δύο ετών ύστερα από ξαφνική αδιαθεσία – «Έσβησε» στην αγκαλιά της μητέρας του

Η τοπική κοινωνία της Τυλίσου στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον αιφνίδ...
00:50 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βάρκιζα: Νέα συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην Λεωφόρο Ποσειδώνος – Τέσσερις τραυματίες, δύο εξ αυτών στο νοσοκομείο

Μια νέα άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα στη Βάρκιζα, δημιουργώντας αναστ...
23:14 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ζεσταίνουν τα τρακτέρ οι αγρότες – Μπλόκα από τις 30 Νοεμβρίου, κινητοποιήσεις σε λιμάνια, τελωνεία, αεροδρόμια

Την σκληρή γραμμή κατά της κυβέρνησης επέλεξαν οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν κλιμάκωση των ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα