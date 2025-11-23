Λασίθι: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Ιεράπετρας – Τέσσερις μεταφέρθηκαν με Super Puma στο «Βενιζέλειο»

Νέα επιχείρηση για την διάσωση μεταναστών στήθηκε σήμερα το πρωί στην Κρήτη και συγκεκριμένα 55 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.

Τέσσερις μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν μαζί με άλλα 31 άτομα σε λέμβο, νοσηλεύονται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Τους μετανάστες εντόπισε πλοίο σημαίας Λιβερίας, ενώ άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα. Από τους 35 συνολικά μετανάστες, οι 31 μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα με σκάφος του Λιμενικού.

Η κατάσταση των τεσσάρων ατόμων, ωστόσο, που εμφάνιζαν σημάδια εξάντλησης, αφυδάτωσης και υποθερμίας, επέβαλε στην επιχείρηση να συνδράμει ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, που τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σημειώνεται ότι από τα 31 άτομα που μεταφέρθηκαν σε χώρο προσωρινής παραμονής στην Ιεράπετρα, τρία ακόμη άτομα βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση.