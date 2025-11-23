Δασκάλα καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση μαθητών – Τους έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ με αντάλλαγμα την ερωτική της ικανοποίηση

Μια πρώην αναπληρώτρια δασκάλα στις ΗΠΑ καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια φυλάκιση, μετά την ομολογία της για σεξουαλική κακοποίηση μαθητών γυμνασίου, καθώς και για παροχή ναρκωτικών και αλκοόλ.

Η 30χρονη Καρίσα Τζέιν Σμιθ, από το Dixon του Μιζούρι, είχε συλληφθεί τον Νοέμβριο του περασμένου έτους και κατηγορήθηκε για 19 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων βιασμός ανηλίκου και εμπορία σεξουαλικών υπηρεσιών ανηλίκων, σύμφωνα με την εφημερίδα Kansas City Star.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Σμιθ, η οποία εργαζόταν σε πολλά σχολεία της περιοχής, φέρεται να πλήρωνε μαθητές είτε με μετρητά είτε μέσω CashApp σε αντάλλαγμα σεξουαλικών πράξεων, ενώ τους προμήθευε επίσης με αλκοόλ ή μαριχουάνα.

Η φερόμενη κακοποίηση δεν περιοριζόταν σε προσωπικές συναντήσεις. Σε ένα περιστατικό, ένας μαθητής της φέρεται να πρότεινε σε έναν συμμαθητή του να τον πάει στο σπίτι της, ρωτώντας τον «αν ήθελε να κάνει κάποια δουλειά και να βγάλει χρήματα» – εκεί έλαβε χώρα η κακοποίηση.

Τα έγγραφα του δικαστηρίου περιγράφουν και άλλες σοβαρές καταγγελίες, ενώ οι αρχές κατήγγειλαν ότι η Σμιθ προσπάθησε να καλύψει τις πράξεις της, προειδοποιώντας επανειλημμένα τα θύματα να μην μιλήσουν ή καταστρέφοντας τεκμήρια που υπήρχαν.

Η Σμιθ φέρεται να κακοποιούσε ανηλίκους σε διάφορους χώρους, όπως στο σπίτι της, στο αυτοκίνητό της ή σε απομονωμένα μέρη, συχνά όταν ο σύζυγός της απουσίαζε για δουλειά.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η Σμιθ παραδέχθηκε την ενοχή της σε ελαφρύτερες κατηγορίες, περιλαμβανομένων δύο κατηγοριών για σεξουαλική επαφή με μαθητή και μίας για θέματα ασφάλειας παιδιού.

Ο δικηγόρος της Σμιθ δεν ήταν διαθέσιμος για σχόλιο στη New York Post.