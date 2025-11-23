Τσιτσιπάς: Δέχθηκε ερωτήσεις για την προσωπική του ζωή και ο Αντετοκούνμπο τον υποστήριξε – «Αφήστε το παιδί ήσυχο»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Τσιτσιπάς: Δέχθηκε ερωτήσεις για την προσωπική του ζωή και ο Αντετοκούνμπο τον υποστήριξε – «Αφήστε το παιδί ήσυχο»
Φωτογραφίες: AP, Instagram

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω παράβασης του ορίου ταχύτητας, για την οποία φέρεται να πλήρωσε πρόστιμο και να παρέδωσε προσωρινά το δίπλωμά του.

Ωστόσο, μια τηλεοπτική του εμφάνιση τράβηξε την προσοχή και κέρδισε την υποστήριξη του σταρ του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πηγή: Instagram / @fthis.gr

Ο Έλληνας τενίστας ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν χωρίς να αγωνιστεί, καθώς ένας τραυματισμός τον απέτρεψε από τη συμμετοχή στο τουρνουά της Αθήνας, το οποίο τελικά κατέκτησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Αντί να απαντήσει σε ερωτήσεις για το αγωνιστικό του μέλλον, κλήθηκε πρόσφατα από δημοσιογράφο στο αεροδρόμιο να μιλήσει για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι αυτή την περίοδο «είναι ελεύθερος».

Η επιμονή του δημοσιογράφου προκάλεσε την αντίδραση του «Greek Freak», ο οποίος ζήτησε από τα ελληνικά Μέσα να αφήσουν ήσυχο τον Τσιτσιπά, χαρακτηρίζοντας τέτοιου είδους ερωτήσεις «ηλιθιότητες» και υπογραμμίζοντας: «Αφήστε το παιδί ήσυχο».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FTHIS.GR (@fthis.gr)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 5 πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε πρόβλημα

Lady Gaga: Χρειάστηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born και έπαιρνε λίθιο: «Πώς κατέρρευσα εντελώς»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Ειδική λοταρία για το «δώρο» των 1.000 ευρώ: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τους δικαιούχους και τις πληρωμές

Ένα κλικ αποκαλύπτει αν το iPhone ή το Android σου παρακολουθείται κρυφά

Anthony Loffredo: Ο άνδρας που βρίσκεται στο 71% της «μεταμόρφωσης σε μαύρο εξωγήινο» και προκαλεί δέος
περισσότερα
09:49 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

NBA: Ο Κρις Πολ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται – Το συναισθηματικό «αντίο», τα ιστορικά ρεκόρ και η πορεία μιας σπουδαίας καριέρας

Ο σταρ του NBA, Κρις Πολ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η φετινή σεζόν θα είναι η τελευταία της μακ...
02:10 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Απάντησε με… αιχμές στην πλευρά Μυστακίδη και προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα

Από τη χαρά της Παρασκευής, με την έγκριση της ΕΕΑ για τη μεταβίβαση των μετοχών, στην αγωνία ...
01:55 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ρόντνεϊ Ρότζερς: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο πρώην NBAer

Το NBA θρηνεί τον χαμό του Ρόντνεϊ Ρότζερς, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο Ρ...
00:18 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Serie A: Η Νάπολι «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες την Αταλάντα

Βγαλμένη από τα πιο τρελά όνειρα των φίλων της, η Νάπολι πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση &...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα