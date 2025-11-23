Τσιτσιπάς: Δέχθηκε ερωτήσεις για την προσωπική του ζωή και ο Αντετοκούνμπο τον υποστήριξε – «Αφήστε το παιδί ήσυχο»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω παράβασης του ορίου ταχύτητας, για την οποία φέρεται να πλήρωσε πρόστιμο και να παρέδωσε προσωρινά το δίπλωμά του.

Ωστόσο, μια τηλεοπτική του εμφάνιση τράβηξε την προσοχή και κέρδισε την υποστήριξη του σταρ του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας τενίστας ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν χωρίς να αγωνιστεί, καθώς ένας τραυματισμός τον απέτρεψε από τη συμμετοχή στο τουρνουά της Αθήνας, το οποίο τελικά κατέκτησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Αντί να απαντήσει σε ερωτήσεις για το αγωνιστικό του μέλλον, κλήθηκε πρόσφατα από δημοσιογράφο στο αεροδρόμιο να μιλήσει για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι αυτή την περίοδο «είναι ελεύθερος».

Η επιμονή του δημοσιογράφου προκάλεσε την αντίδραση του «Greek Freak», ο οποίος ζήτησε από τα ελληνικά Μέσα να αφήσουν ήσυχο τον Τσιτσιπά, χαρακτηρίζοντας τέτοιου είδους ερωτήσεις «ηλιθιότητες» και υπογραμμίζοντας: «Αφήστε το παιδί ήσυχο».