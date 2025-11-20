Στέφανος Τσιτσιπάς: «Το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο, το θέμα έχει διεκπεραιωθεί» λέει ο δικηγόρος του 

Η πρώτη αντίδραση του Στέφανου Τσιτσιπά, μέσω του δικηγόρου του, μετά την ψηφιακή κλήση που δέχτηκε ο ίδιος, όταν πιάστηκε από τις κάμερες της Αττικής Οδού να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχτηκε ψηφιακή κλήση για ιλιγγιώδη ταχύτητα καθώς το κοντέρ του αυτοκινήτου του έπιασε τα 210 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tennisnews.gr το πρόστιμο είναι ύψους 2.000 ευρώ, ενώ το περιστατικό συνέβη περίπου 2 μήνες πριν και συγκεκριμένα στις 24 Σεπτεμβρίου, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του μέσου ενημέρωσης.

Ο δικηγόρος του Έλληνα πρωταθλητή, Θανάσης Παπαθανασίου, επιβεβαίωσε το συμβάν, ωστόσο αποσαφήνισε πως το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο και πως το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν διεκπεραιωθεί.

«Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο. Το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί», φέρεται να είπε ο δικηγόρος του στο ίδιο μέσο ενημέρωσης.

