Κηδεία Φλαμπουράρη – Κακλαμάνης: «Απολάμβανε του σεβασμού και της εκτίμησης από ολόκληρο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων»

Με θερμά λόγια για τη ζωή και την πολιτική πορεία του Αλέκου Φλαμπουράρη μίλησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης στον επικήδειο του στην πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς.

«Απολάμβανε του σεβασμού και της εκτίμησης από ολόκληρο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων. Είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός Επικρατείας απέδειξε ότι τα αξιώματα δεν κάνουν τον άνθρωπο αλλά ο άνθρωπος δίνει αξιώματα σε αυτά», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

«Ο Αλέκος ήταν πανάξιος πριν γίνει ο Φλαμπουράρης της πολιτικής. Γέννημα θρέμμα της Αθήνας, μαθητής του 9ου γυμνασίου και έντονα δραστήριος πολιτικά ήδη από τα μαθητικά του χρόνια» τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής.