Δήμος Αναστασιάδης για Τζένη Θεωνά: «Έντεκα χρόνια μετά είμαστε ακόμα εδώ, προσπαθήσαμε, δεν τα παρατήσαμε»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δήμος Αναστασιάδης
Φωτογραφία: Instagram/dimosanastasiadisofficial

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης είναι μαζί από το 2014. Το αγαπημένο ζευγάρι, στα 11 χρόνια κοινής πορείας του έχει δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στην οποία πρωταγωνιστούν οι δύο γιοι που έχει αποκτήσει. Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (20/11). Σε αυτή, ο καλλιτέχνης μίλησε για την ηθοποιό και συνοδοιπόρο του σε αυτή τη ζωή, καθώς και για τα παιδιά τους.

«Τα πράγματα στο σπίτι τώρα με τα δύο παιδιά, είναι πανέμορφα. Είναι μια φάση της ζωής μου που νιώθω, αυτό που λέμε, ολοκλήρωση και πληρότητα. Γυρνάω στο σπίτι, κοιταζόμαστε με την Τζένη και λέμε “δες τι φτιάξαμε”. Με την έννοια ότι 11 χρόνια μετά είμαστε ακόμα εδώ, προσπαθήσαμε, δεν τα παρατήσαμε!

Είμαστε πολύ αγαπημένοι ακόμη, ερωτευμένοι και νιώθουμε ευλογημένοι. Το να προσπαθείς, το να επενδύσεις, το να μην γκρεμίσεις και να ανακαινίσεις, θέλει προσπάθεια», ανέφερε στην αρχή ο Δήμος Αναστασιάδης.

Ακόμα, ο τραγουδιστής είπε πως: «Ο μεγάλος μας γιος υποδέχτηκε τον μικρό πάρα πολύ ωραία. Του αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ ενθουσιασμένος, χαίρεται πολύ που έχει έναν αδελφό. Εγώ βοηθάω όπου χρειάζεται. Και στο άλλαγμα και στο κοίμισμα, παντού. Η Τζένη είναι πολύ καλά. Τρελαίνεται με την οικογένεια, τρελαίνεται με τα παιδιά… Θα μπορούσε να έχει 10 παιδιά άνετα και να είναι τρισευτυχισμένη!».

13:53 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

