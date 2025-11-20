Πέγκυ Τρικαλιώτη: «Ήταν πολύ ταμπού και ακόμα είναι, το ότι εγώ γέννησα στα 40 μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν καλεσμένη το πρωί της Πέμπτης (20/11), η Πέγκυ Τρικαλιώτη. Η καταξιωμένη ηθοποιός, την οποία οι τηλεθεατές την φετινή σεζόν απολαμβάνουν στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή. Η αγαπημένη καλλιτέχνις μίλησε με πολύ όμορφα λόγια για την κόρη της, η οποία πλέον είναι 13 ετών, καθώς και για το ταμπού της μητρότητας μετά τα 40, με το οποίο είχε έρθει και η ίδια αντιμέτωπη.

Υπενθυμίζεται ότι η Πέγκυ Τρικαλιώτη έφερε στον κόσμο την κόρη της, Φραντζέσκα, τον Ιούλιο του 2012. Το παιδί της είναι καρπός του έρωτά της με τον Θανάση Δόση, με τον οποίο είναι μαζί από το 2010.

Αναφερόμενη στην κόρη της, η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι: «Εγώ πιστεύω ότι η Φραντζέσκα ήρθε για να μείνει. Μας διάλεξε κανονικά και εμένα και τον Θανάση. Είναι πια ένα πλάσμα 13 ετών, η οποία θεωρώ ότι στα 18 της θα ανοίξει την πόρτα και θα φύγει. Είναι πολύ ανεξάρτητη ήδη, πάρα πολύ, που πορεύεται στη ζωή της και φτιάχνει δηλαδή ήδη τον χαρακτήρα της. Είναι μια προσωπικότητα σχεδόν ολοκληρωμένη και είναι 13!».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Πέγκυ Τρικαλιώτη είπε πως: «Ήταν πολύ ταμπού και ακόμα είναι, το ότι εγώ γέννησα στα 40 μου. Δηλαδή ξαφνικά γίνεται θέμα. Τώρα είμαι 53 ετών. Έχω ένα καλό DNA από την οικογένεια μου, ο μπαμπάς μου έδειχνε πάντα πάρα πολύ μικρός, μου έδωσε ο Θεός και ένα σωματότυπο που είναι λίγο εφηβικό, δηλαδή δεν έχει γυναικέψει ποτέ, οπότε όλο αυτό, συν θεωρώ την έντονη αδρεναλίνη και την ένταση του θεάτρου, που είναι πια 34 χρόνια καθημερινά στη ζωή μου».

«Το θέατρο εμάς τους ηθοποιούς μας κρατάει νέους, μας κρατάει ενεργούς συνέχεια. Είναι ένας πρωταθλητισμός για μένα το θέατρο και κάθε μέρα πρέπει να είσαι στο 100% σου και κάθε μέρα πρέπει να ανταγωνιστείς τον ίδιο σου τον εαυτό της προηγούμενης ημέρας. Αυτή λοιπόν η τεράστια προσπάθεια θεωρώ ότι αναγεννά με ένα τρόπο και τα κύτταρα. Δηλαδή όλη αυτή η ένταση και η αδρεναλίνη», πρόσθεσε η καλλιτέχνις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
13:53 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Ξέσπασε σε κλάματα η Βικτώρια Καρύδα: «Διαλύθηκα, σταμάτησα να τρώω, έχασα 9 κιλά σε μία εβδομάδα»

Για την απώλεια της μητέρας της αλλά και τη δολοφονία του συζύγου της, Γιάννη Μακρή μίλησε μετ...
11:30 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Φωτεινή Ντεμίρη: «Είναι πολύ σημαντικό όταν σου συμβαίνει κάτι δύσκολο, να μπορείς να το αποδέχεσαι»

Η Φωτεινή Ντεμίρη παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» με τον Κρατερό ...
10:40 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Γλυκερία: «Ενώ τραγουδούσα, πληροφορήθηκα ότι πέθανε ο πατέρας μου – Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου»

Η Γλυκερία μίλησε για τη δύσκολη στιγμή πάνω στη σκηνή που ενημερώθηκε ότι πέθανε ο πατέρας τη...
10:21 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Μελίνα Ασλανίδου: Στο παρελθόν έχω οδηγήσει και εγώ με 1-2 ποτά – Καλύτερα να με έπιαναν τότε

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» στον ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε η Μελ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα