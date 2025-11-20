Πέγκυ Τρικαλιώτη: «Ήταν πολύ ταμπού και ακόμα είναι, το ότι εγώ γέννησα στα 40 μου»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν καλεσμένη το πρωί της Πέμπτης (20/11), η Πέγκυ Τρικαλιώτη. Η καταξιωμένη ηθοποιός, την οποία οι τηλεθεατές την φετινή σεζόν απολαμβάνουν στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή. Η αγαπημένη καλλιτέχνις μίλησε με πολύ όμορφα λόγια για την κόρη της, η οποία πλέον είναι 13 ετών, καθώς και για το ταμπού της μητρότητας μετά τα 40, με το οποίο είχε έρθει και η ίδια αντιμέτωπη.

Υπενθυμίζεται ότι η Πέγκυ Τρικαλιώτη έφερε στον κόσμο την κόρη της, Φραντζέσκα, τον Ιούλιο του 2012. Το παιδί της είναι καρπός του έρωτά της με τον Θανάση Δόση, με τον οποίο είναι μαζί από το 2010.

Αναφερόμενη στην κόρη της, η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι: «Εγώ πιστεύω ότι η Φραντζέσκα ήρθε για να μείνει. Μας διάλεξε κανονικά και εμένα και τον Θανάση. Είναι πια ένα πλάσμα 13 ετών, η οποία θεωρώ ότι στα 18 της θα ανοίξει την πόρτα και θα φύγει. Είναι πολύ ανεξάρτητη ήδη, πάρα πολύ, που πορεύεται στη ζωή της και φτιάχνει δηλαδή ήδη τον χαρακτήρα της. Είναι μια προσωπικότητα σχεδόν ολοκληρωμένη και είναι 13!».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Πέγκυ Τρικαλιώτη είπε πως: «Ήταν πολύ ταμπού και ακόμα είναι, το ότι εγώ γέννησα στα 40 μου. Δηλαδή ξαφνικά γίνεται θέμα. Τώρα είμαι 53 ετών. Έχω ένα καλό DNA από την οικογένεια μου, ο μπαμπάς μου έδειχνε πάντα πάρα πολύ μικρός, μου έδωσε ο Θεός και ένα σωματότυπο που είναι λίγο εφηβικό, δηλαδή δεν έχει γυναικέψει ποτέ, οπότε όλο αυτό, συν θεωρώ την έντονη αδρεναλίνη και την ένταση του θεάτρου, που είναι πια 34 χρόνια καθημερινά στη ζωή μου».

«Το θέατρο εμάς τους ηθοποιούς μας κρατάει νέους, μας κρατάει ενεργούς συνέχεια. Είναι ένας πρωταθλητισμός για μένα το θέατρο και κάθε μέρα πρέπει να είσαι στο 100% σου και κάθε μέρα πρέπει να ανταγωνιστείς τον ίδιο σου τον εαυτό της προηγούμενης ημέρας. Αυτή λοιπόν η τεράστια προσπάθεια θεωρώ ότι αναγεννά με ένα τρόπο και τα κύτταρα. Δηλαδή όλη αυτή η ένταση και η αδρεναλίνη», πρόσθεσε η καλλιτέχνις.