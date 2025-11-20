Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος για «Άγιο Έρωτα»: Νιώθω όμορφα όταν μου μιλάνε στο δρόμο

Ο Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, ο Αργύρης του «Άγιου έρωτα», μίλησε στο Χάρη Χρονόπουλο και την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Όπως λέει, είναι πολύ χαρούμενος που συνεχίζει η σειρά και δεύτερη χρονιά γιατί ο ρόλος του έχει εξέλιξη «μου αρέσει πάρα πολύ το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, που ο Αργύρης ψάχνει την κόρη του και προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για το παιδί του. Ξαναέρχεται σε επαφή με τη Χλόη όχι, όμως, ερωτική όπως κάποτε. Δεν προσπαθεί να εξομαλύνει την σχέση του με τη Χλόη, έχει προχωρήσει παρακάτω στη ζωή του».

Αναγνωρίζει την επιμονή ως κοινό χαρακτηριστικό του με τον Αργύρη, ενώ πιστεύει ότι η μεγάλη επιτυχία της σειράς οφείλεται στη συνέπεια στην ιστορία.

Από μικρός έπαιζε ποδόσφαιρο, όμως, όταν συμμετείχε σε μια παράσταση στο γυμνάσιο και άκουσε το χειροκρότημα «μου άρεσε πάρα πολύ, ένιωσα ότι κάτι προκάλεσα σε κάποιον και με έκανε όλο αυτό να αρχίσω να ασχολούμαι με το θέατρο, να διαβάζω κείμενα και από την πρώτη λυκείου πήγα στο εργαστήρι του Ανδρέα Βουτσινά στη Θεσσαλονίκη».

Αισθάνεται όμορφα όταν του μιλάνε στο δρόμο και είναι διακριτικοί και του λένε ότι παρακολουθούν τη σειρά και ψυχαγωγούνται και «νιώθω ακόμη πιο όμορφα όταν έρχονται να μου μιλήσουν παιδιά».

Τέλος, ομολογεί ότι η επιτυχία του δημιουργεί άγχος, γιατί αυξάνονται οι απαιτήσεις από τον εαυτό του για τη συνέχεια.

Δείτε τη συνέντευξη