Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος για «Άγιο Έρωτα»: Νιώθω όμορφα όταν μου μιλάνε στο δρόμο

Νάντια Ρηγάτου

Media

Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος για «Άγιο Έρωτα»: Νιώθω όμορφα όταν μου μιλάνε στο δρόμο

Ο Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, ο Αργύρης του «Άγιου έρωτα», μίλησε στο Χάρη Χρονόπουλο και την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Όπως λέει, είναι πολύ χαρούμενος που συνεχίζει η σειρά και δεύτερη χρονιά γιατί ο ρόλος του έχει εξέλιξη «μου αρέσει πάρα πολύ το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, που ο Αργύρης ψάχνει την κόρη του και προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για το παιδί του. Ξαναέρχεται σε επαφή με τη Χλόη όχι, όμως, ερωτική όπως κάποτε. Δεν προσπαθεί να εξομαλύνει την σχέση του με τη Χλόη, έχει προχωρήσει παρακάτω στη ζωή του».

Αναγνωρίζει την επιμονή ως κοινό χαρακτηριστικό του με τον Αργύρη, ενώ πιστεύει ότι η μεγάλη επιτυχία της σειράς οφείλεται στη συνέπεια στην ιστορία.

Από μικρός έπαιζε ποδόσφαιρο, όμως, όταν συμμετείχε σε μια παράσταση στο γυμνάσιο και άκουσε το χειροκρότημα «μου άρεσε πάρα πολύ, ένιωσα ότι κάτι προκάλεσα σε κάποιον και με έκανε όλο αυτό να αρχίσω να ασχολούμαι με το θέατρο, να διαβάζω κείμενα και από την πρώτη λυκείου πήγα στο εργαστήρι του Ανδρέα Βουτσινά στη Θεσσαλονίκη».

Αισθάνεται όμορφα όταν του μιλάνε στο δρόμο και είναι διακριτικοί και του λένε ότι παρακολουθούν τη σειρά και ψυχαγωγούνται και «νιώθω ακόμη πιο όμορφα όταν έρχονται να μου μιλήσουν παιδιά».

Τέλος, ομολογεί ότι η επιτυχία του δημιουργεί άγχος, γιατί αυξάνονται οι απαιτήσεις από τον εαυτό του για τη συνέχεια.

Δείτε τη συνέντευξη 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
15:19 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

GNTM: Ποιοι οι κερδισμένοι και ποιοι οι χαμένοι της βραδιάς; – Απόψε στις 21:00 στο Star

Στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM ο Μιχάλης Μίγκλης ήταν αυτός που αποχώρησε από το παιχνίδι ...
14:37 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Ο Γιατρός: O Ανδρέας θα θυμηθεί κάτι από το παρελθόν του που θα τον συγκλονίσει

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στον “Γιατρό” απόψε στις 22:00 στον Alpha. Η εκπαίδευσ...
08:00 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμη δωροεπιταγή ή 200 πόντους αξίας 6€ για αγορές από επώνυ...
07:00 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα